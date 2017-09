Le Québec a besoin de tous ses talents pour les élections municipales

Le 5 novembre prochain, ce sont plus de 8000 postes d’élu municipal qui devront être pourvus, et ce, partout au Québec. Il va sans dire qu’il s’agira d’un moment important pour la démocratie québécoise et pour l’avenir de nos collectivités.

Ces élections de 2017 revêtent une importance toute particulière : le 15 juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi 122, visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs.

Cette loi, maintenant en vigueur, donne les coudées franches aux élus municipaux pour prendre certaines décisions qui produisent des résultats concrets dans la vie de leurs concitoyens. Il s’agit de la plus grande décentralisation de pouvoir vers les municipalités de l’histoire du Québec. Jamais les élus municipaux n’auront eu un rôle aussi déterminant dans l’avancement de leur collectivité.

Tous les points de vue

Dans un contexte où les citoyennes et citoyens du Québec réclament une modernisation de l’action politique, ces élus municipaux ont maintenant les moyens des ambitions de leurs électeurs. Pour mener à bien ce grand projet, le Québec a besoin de tous les points de vue et de toutes les sensibilités qui s’expriment dans la société.

Pour ce faire, il est impératif qu’il puisse compter sur davantage de femmes, de jeunes et de Québécois issus de la diversité. En effet, le Québec moderne présente un visage et une réalité empreints de nuances et de diversité. Les candidatures municipales et, par la suite, nos élus et élues, doivent refléter cet état de fait. Nous avons besoin de tous les points de vue, de toutes les valeurs et de toutes les visions pour que tous et toutes soient pris en compte et pour que nouveaux pouvoirs riment avec un avenir meilleur pour les citoyens et citoyennes d’aujourd’hui et de demain. Nous avons besoin des forces vives issues de tous les horizons : le Québec ne peut se priver d’aucun talent.

À tous ceux et à toutes celles qui ont à coeur leur communauté et qui souhaitent participer au façonnement de son avenir, présentez-vous. Faites partie de la prise de décision. C’est l’occasion d’agir concrètement. Ensemble, ayons le courage de nos idées et de nos valeurs. Aussi, ne ménageons aucun effort pour que davantage de femmes, de jeunes et de Québécois issus de la diversité se présentent et fassent porter une nouvelle voix.

À une ère où le Québec municipal est plus autonome et peut prendre davantage de décisions qui auront une incidence quotidienne, que ce soit en développement durable, en transport collectif ou dans les domaines économiques, sociaux et culturels, vous pouvez changer les choses et apporter une nouvelle vision.