Dufresne devait partir afin de changer le «style» du gouvernement, dit Couillard

À un an des prochaines élections générales, un « style » et un « rythme » différents s’imposent pour le gouvernement libéral, convient Philippe Couillard. Son « ami » Jean-Louis Dufresne ne pouvait l’opérer, a-t-il concédé à l’entrée du Conseil des ministres mercredi.

M. Dufresne a renoncé à ses responsabilités de directeur de cabinet au terme d’une longue réflexion. Il l’a annoncé par voie de communiqué mardi. « Ce n’est pas du jour au lendemain que ces décisions se prennent », a fait remarquer M. Couillard dans le hall d’entrée de l’hôtel Forestel, à Val-d’Or. Les élus libéraux s’y réuniront jeudi et vendredi afin de préparer leur retour à l’Assemblée nationale, mardi prochain.

Il est ainsi faux d’attribuer le départ de M. Dufresne seulement au cafouillage entourant la désignation d’Éric Tétrault — un ex-directeur des communications du premier ministre Jean Charest, qui est accablé d’allégations de harcèlement psychologique —, à titre de candidat libéral à l’élection partielle dans Louis-Hébert, a fait valoir M. Couillard dans un impromptu de presse. « Ce n’est pas l’élément majeur », a-t-il dit. Un changement de garde est « surtout nécessaire quand on change le rythme et la perspective du gouvernement », a-t-il poursuivi.

Le premier ministre a aussi cherché à dissiper l’impression que le caucus a eu la peau de son plus proche conseiller — et ami de longue date — qualifié de « raide », « carré » par plus d’un élu libéral. « Avez-vous déjà connu un chef de cabinet de premier ministre qui fait l’unanimité dans un caucus ? » a-t-il demandé aux journalistes agglutinés autour de lui. « C’est une des positions les plus difficiles qui existe en politique : on est toujours entre l’arbre et l’écorce. »

M. Dufresne n’entreprendra donc pas la « rénovation » du Québec — que M. Couillard a décrite comme la « seconde phase » de la 41e législature —, même s’il a « très très bien accompli » la « restauration » et la « rénovation » de la province, notamment en assainissant les finances publiques et en relançant l’activité économique, a répété le chef du gouvernement.

« On a pris ensemble la décision [M. Dufresne et moi], selon le constat suivant : la première phase du mandat du gouvernement, qui était une phase de “restauration” du Québec [est pratiquement complétée]. Maintenant, on veut aller dans la “transformation” », a déclaré M. Couillard à la presse. « C’est une phase différente. C’est un gouvernement de style différent pour faire la “transformation”. À ce moment-là, ça nécessite toujours des changements dans l’équipe. »

Malaise dans le camp libéral

Le malaise envahissait l’hôtel Forestel avant le coup d’envoi de la séance du Conseil des ministres, mercredi matin.

D’ailleurs, plusieurs ministres ont esquivé les questions des journalistes sur le départ de M. Dufresne, de son adjointe Johanne Whittom, et du directeur des communications, Harold Fortin. Tous préféraient parler de la vitalité de l’économie québécoise. « Moi, je suis ici pour vous parler d’économie. On va continuer à vous parler d’économie », a répété comme un mantra le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand.

« Force est d’admettre, lorsqu’on a un regard objectif, on devrait d’une part dire “bon, il y a peut-être des problématiques”, mais aussi “des éléments vont bien” », a affirmé le leader parlementaire Jean-Marc Fournier, tout en soulignant la nature ingrate de la fonction de directeur de cabinet du chef du gouvernement québécois. « Ce n’est pas un travail très facile. […] C’est sept jours sur sept. C’est pratiquement pratiquement 24 heures sur 24. Je ne veux pas vous faire pleurer. »

D’autres détails suivront.