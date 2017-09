Le PLQ mise sur la «représentation locale» avec sa nouvelle candidate dans Louis-Hébert

Le critère de la « représentation locale » est désormais celui sur lequel mise le Parti libéral du Québec (PLQ) dans la course à la partielle dans Louis-Hébert, où son candidat au « profil économique », Éric Tétrault, a connu une fin de parcours abrupte mercredi, en raison d’un rapport qui a conclu qu’il avait harcelé certains de ses anciens employés.

La nouvelle candidate libérale, Ihssane El Ghernati, « connaît tous les groupes, tous les dossiers, toutes les rues de Louis-Hébert », a souligné dimanche le premier ministre, Philippe Couillard.

Il y a moins d’un mois, à la mi-août, le chef du PLQ se défendait plutôt devant les médias d’avoir parachuté son candidat « économique » Éric Tétrault, qui a grandi dans Louis-Hébert avant de s’établir en Montérégie.

Selon des informations que le premier ministre ne nie pas, Ihssane El Ghernati est la huitième candidate à être pressentie par le PLQ pour briguer les suffrages dans Louis-Hébert. Pourquoi ne pas l’avoir sollicitée avant ? « Parce qu’on avait également la possibilité d’une candidature de profil économique », a déclaré Philippe Couillard, en faisant référence au candidat désavoué Éric Tétrault. « On sait comment tout ça a tourné et, franchement, je n’ai pas aimé tellement l’épisode moi non plus. Et là, on s’est assis avec nos militants, on a dit : écoutez, on doit maintenant se concentrer sur la représentativité des citoyens », a-t-il affirmé.

Ihssane El Ghernati est originaire du Maroc, mais vit au Québec depuis plus de 20 ans. Elle est impliquée dans la circonscription de Louis-Hébert depuis 2007, et y était responsable du bureau de circonscription de l’ex-député Sam Hamad depuis 2008.

Elle prend la relève de l’ex-président de Manufacturiers et exportateurs du Québec, Éric Tétrault, qui a abandonné la course mercredi. Il s’est retrouvé dans la tourmente à la suite de révélations concernant des gestes qu’il a commis pendant qu’il travaillait chez ArcelorMittal, entre 2011 et 2014.