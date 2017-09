Réaffirmer la «neutralité religieuse» des fonctionnaires de l’État

Les délégués péquistes veulent imposer un devoir de « neutralité religieuse » aux fonctionnaires de l’État québécois. Par le biais d’une résolution, ils ont demandé dimanche à leur chef, Jean-François Lisée, d’« étendre l’exigence de neutralité politique des fonctionnaires de l’État à la neutralité religieuse » s’il se voit confier les commandes du pouvoir.

« Par respect pour les citoyens que l’État dessert, les employés ne devraient pas afficher de signes religieux. Les croyances religieuses sont quelque chose de particulier, tout comme les choix politiques », a plaidé Louise Mailloux, qui avait été l’une des plus grandes partisanes de la Charte de la laïcité du gouvernement Marois. « L’État québécois n’est pas un bar ouvert où on peut y faire tout ce qu’on veut. On doit le respect. Et le respect de la neutralité de l’État exige aussi la neutralité religieuse tout autant que la neutralité politique », a poursuivi Djemila Benhabib, appelant du même souffle les militants du PQ rassemblés dans le Palais des congrès à « continuer sur ce chemin difficile qui est celui de la laïcisation de l’État québécois ». L’appel de la candidate malheureuse dans Trois-Rivières lors des élections générales de 2014 a été entendu.

Le délégué de Laurier-Dorion Jean-Michel Gauthier s’en est désolé. « Ça nous ramène dans des débats [comme celui suscité par] la Charte. On s’est fait tous traiter, dans tous les comtés du Québec, de racistes, de xénophobes, de tous les noms simplement parce qu’on a proposé ce projet-là. Ça va dans la radicalité ! », s’est-il exclamé. « On devrait favoriser l’ensemble et le vivre ensemble. Au lieu de ça, on travaille sur des projets qui nous amènent dans la lignée de la dureté, qui divise les groupes. »

Le PQ compte « obliger tous les fonctionnaires, employés et agents de l’État à avoir le visage découvert dans le cadre de leurs fonctions – sauf, bien sûr, pour un motif de santé ou de sécurité impératif et avéré », peut-on lire dans le programme politique de la formation politique. Le parti politique promeut également une « interdi [ction] aux personnes qui ont un pouvoir de contrainte (juges, procureurs, gardiens de prison et policiers) d’afficher leurs convictions, y compris religieuses ». Cela dit, les autres fonctionnaires de l’État pourront arborer un signe religieux, a précisé la députée de Taschereau, Agnès Maltais.

