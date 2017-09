Les libéraux ont trouvé une candidate pour Louis-Hébert

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a choisi une proche collaboratrice de Sam Hamad pour reprendre le flambeau dans la course à l’élection partielle de Louis-Hébert.



Ihssane El Ghernati a été choisie par le parti pour briguer la circonscription, sans candidat libéral depuis le départ d’Éric Tétrault, sous les projecteurs pour des comportements de harcèlement qu’il a eus dans le passé.



La femme de 51 ans — qui « a toujours habité à Sainte-Foy », soulignent des sources libérales — est impliquée dans la circonscription de Louis-Hébert depuis 2007. Elle y était responsable du bureau de circonscription de l’ex-député Sam Hamad depuis 2008.

Ihssane El Ghernati est née au Maroc et habite au Québec depuis plus de 20 ans.



Elle prend la relève de l’ex-président de Manufacturiers et exportateurs du Québec, Éric Tétrault, qui a abandonné la course mercredi. Il s’est retrouvé dans la tourmente à la suite de révélations concernant des gestes qu’il a posés pendant qu’il travaillait chez ArcelorMittal, entre 2011 et 2014.



Le PLQ n’est pas le seul parti à avoir été contraint de remplacer son candidat dans Louis-Hébert. La Coalition avenir Québec doit annoncer dimanche que la porte-parole du Bureau du coroner, Geneviève Guilbault, sera de la course. Elle remplace le candidat Normand Sauvageau, qui a aussi démissionné mercredi en raison de plaintes pour harcèlement concernant des gestes posés pendant qu’il travaillait à la Banque Scotia.