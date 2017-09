Les délégués péquistes font bloc derrière Lisée au vote de confiance

À un an du prochain scrutin, les membres du Parti québécois font bloc derrière leur chef, Jean-François Lisée. Pas moins de 92,8 % des délégués péquistes lui ont témoigné leur confiance à l’occasion du 17e congrès national de leur formation politique samedi.

M. Lisée a lancé « je suis comblé » après l’annonce de son score dans la grande salle du Palais des congrès.



Une question : « Accordez-vous votre confiance au chef du Parti québécois, Jean-François Lisée ? » et deux réponses possibles ― « oui » ou « non » ― apparaissaient sur le bulletin de vote. Plus de neuf délégués sur 10 ont ainsi répondu «oui». ont ainsi répondu « oui ».



« Depuis que vous m’avez choisi comme chef, j’ai l’impression d’avoir donné le meilleur de moi-même, à vous les Québécois. J’ai l’impression d’avoir appris beaucoup, avec vous, grâce à vous. J’ai l’impression d’avoir grandi juste un tout petit peu », a déclaré M. Lisée à un parterre de 2000 délégués et observateurs.



À ses yeux, les militants péquistes ont envoyé à la population québécoise « le formidable message » que le PQ est « uni », « solide » et « digne de confiance » pour former le prochain gouvernement. « Vous leur dites : “Faites confiance au Parti québécois pour défendre notre langue, notre nation, nos valeurs, la laïcité et l’intégration réussie des Québécois d’adoption.” Vous leur dites : “Faites confiance au Parti québécois en santé pour réparer les erreurs de François Legault, Philippe Couillard et Gaétan Barrette…” », a-t-il affirmé, entouré notamment des élus Véronique Hivon, Alexandre Cloutier et Carole Poirier.



Ni la proportion des délégués qui ont refusé de lui accorder leur appui ni la proportion des délégués qui se sont abstenus d’afficher leurs couleurs n’ont été dévoilées.

Contrairement à son prédécesseur Pierre Karl Péladeau, M. Lisée avait accepté de se soumettre de bonne grâce à un vote de confiance, et ce, même s’il a été porté aux commandes du PQ il y a moins d’un an.

Pari gagné. L’ex-conseiller politique est a cependant échoué — mais de peu — à fracasser le record établi par Pauline Marois au congrès national de 2011, c’est-à-dire 93,08 %.

M. Lisée a néanmoins obtenu près de 17 points de pourcentage de plus que l’ex-premier ministre Bernard Landry en 2005. Après avoir recueilli l’appui de 76 % des délégués, M. Landry avait claqué la porte du PQ, en plus de céder son siège de député de la circonscription de Verchères à l’Assemblée nationale.

Tous les délégués présents au Palais des congrès appelaient ― publiquement, du moins ― à appuyer leur chef, Jean-François Lisée, en dépit de leurs différences de vues… en matière de langue par exemple.



Le délégué de Beauharnois Marc Laviolette faisait partie du lot. Il a dit souhaiter que M. Lisée obtienne un score qui soit « le plus fort possible ». « Les militants du Parti québécois ne sont pas épais à temps complet. À un an de l’élection, on le sait qu’on est troisième, on le sait qu’on a besoin de se définir et moi j’ai bien confiance qu’on va sortir de ce congrès-là unis et forts et qu’il n’y aura pas de sang sur les murs », a-t-il lancé dans un impromptu de presse vendredi.



Le membre du club politique SPQ-Libre a ensuite nuancé ses propos. « Oui [un vote de confiance], c’est important, parce que ça démontre que l’ensemble des membres est derrière le chef. Mais ce qui est arrivé avec la crise de Mme Marois, [ça prouve qu’un fort appui] ne veut pas dire que tu peux faire n’importe quoi. »



À peine deux mois après avoir obtenu un appui historique de plus de 93 %, l’ex-chef péquiste avait été secouée par une crise de leadership durant laquelle les députés Pierre Curzi, Louise Beaudoin, Lisette Lapointe et Jean-Martin Aussant l’avaient larguée.



« Plus que jamais, c’est le moment d’être uni », a fait valoir le député de Chicoutimi, Alexandre Cloutier, dans une brève déclaration à la presse avant de quitter la salle.



Le président du PQ sortant, Raymond Archambault, a quant à lui souhaité de la « stabilité » à son parti politique.

