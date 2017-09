Loi 101 et cégeps: les militants du PQ se rabattent sur une «proposition de compromis»

Des délégués du Parti québécois veulent verrouiller les portes des cégeps anglophones aux personnes allophones, sauf celles qui ont fait leur scolarisation primaire et secondaire en français. Ils soumettront cette proposition à l’ensemble des 1500 participants du congrès national du PQ, réunis ce week-end au Palais des congrès de Montréal afin d’adopter leur programme politique en vue des prochaines élections générales.

Les partisans et détracteurs de l’élargissement de la loi 101 aux cégeps dans les rangs du PQ se sont en effet rabattus sur une « proposition de compromis » samedi midi, soit celle d’« instaurer pour les personnes qui n’ont pas droit à l’école anglaise et qui n’ont pas reçu leur instruction primaire et secondaire en français, par exemple parce qu’elles sont au Québec depuis peu, l’obligation de fréquenter un cégep francophone ».

Ainsi, les francophones, ainsi que les membres de la communauté historique anglophone, pourront continuer de fréquenter des collèges anglophones. Leur chef, Jean-François Lisée, a poussé un soupir de soulagement. « Étendre la loi 101 aux cégeps, je n’étais pas d’accord. Je ne suis toujours pas d’accord », avait-il martelé dans une mêlée de presse avant le coup d’envoi du congrès national du PQ, vendredi.

D’autre part, un gouvernement péquiste devra « s’assurer que le financement des cégeps anglophones réponde en priorité aux besoins de la communauté historique anglophone et par conséquent qu’il soit graduellement aligné sur le poids démographique proportionnel de cette communauté », stipule la proposition retenue par les participants de l’atelier sur la langue.



Des bonis pour les femmes



Ailleurs dans les ateliers, des militants péquistes se sont entendus pour « favoriser la participation des femmes à la vie politique » en obligeant tous les partis à atteindre la parité « dans le recrutement et la sélection des candidatures ». Pour le faire, les délégués ont suggéré d’octroyer une bonification de financement aux partis qui feraient élire au moins 40 % de femmes lors d’une élection générale. La mesure, a fait valoir une militante, servirait à éviter que les partis présentent des candidatures féminines dans des circonscriptions où la victoire n’est pas à portée de main.



À ce jour, 28,8 % des élues de l’Assemblée nationale sont des femmes. La proportion de députées au Parlement du Québec a atteint un sommet historique en 2012, à 32,8 %.

La question des référendums populaires, défendus par le député Bernard Drainville en 2012, est aussi revenue dans les débats. Les militants du PQ ont appuyé une proposition visant à « considérer fortement la tenue de référendums d’initiative populaire au moment de l’élection générale ».



D’autres propositions, notamment celle de faire élire des candidats avec un colistier, ou celle de limiter la présence des élus de l’Assemblée nationale à trois mandats, ou 12 ans, ont été rejetées.



Les propositions de modifications qui sont adoptées en ateliers doivent ensuite être adoptées en plénière, pour finalement modifier le programme du Parti québécois.

D’autres détails suivront.