Des militants péquistes veulent renforcer le statut de la langue française au Québec

Des militants prennent de court l’état-major du Parti québécois (PQ) en adoptant une série de propositions controversées afin de renforcer le statut de la langue française au Québec, à commencer par celle d’imposer l’usage exclusif du français dans l’affichage public.

La proposition de « revenir aux dispositions initiales de la loi 101 en matière d’affichage commercial unilingue français tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des commerces en utilisant la clause dérogatoire au besoin » a été retenue par les participants de l’atelier sur la langue vendredi soir, au congrès national du parti, et ce, malgré les appels « à la prudence » de l’élu Maka Kotto.

L’ex-ministre craint que l’image du PQ en prenne pour son rhume à un an des prochaines élections générales. « Nous avons ici une série de propositions qui certainement contribuent à renforcer, à structurer et à garantir la pérennité de la langue au Québec, mais il y a lieu de considérer l’impact de la perception de qui nous sommes si nous allons de l’avant », a-t-il déclaré au micro des opposants, à un an des prochaines élections générales.

La proposition d’imposer l’unilinguisme français en matière d’affichage, comme le prévoyait la première mouture de la Charte de la langue française il y a 40 ans, a passé un premier test vendredi soir. Elle devra toutefois être entérinée par une majorité des 1400 délégués péquistes réunis au Palais des congrès ce week-end avant de faire partie du programme politique du PQ. M. Kotto « continuera de défendre le point de vue qui est le [s]ien » d’ici la mise au voix de la proposition. « Le débat continue. »

Exigences de francisation

Les participants de l’atelier sur la langue proposeront aussi ce week-end à leurs consoeurs et confrères réunis au Palais des congrès d’assujettir autant les centres de la petite enfance (CPE) que les entreprises de 10 employés et plus à la loi 101.

Pour l’heure, seules les entreprises qui emploient 50 personnes ou plus sont soumises à des exigences de francisation. « J’aurais préféré pour ma part que nous réitérions la proposition développée et défendue par [l’ex-ministre] Diane De Courcy dans le projet de loi 14 où on appelait à l’application de la loi 101 dans les entreprises d’[au moins] 26 employés », a confié le député de Bourget, Maka Kotto, au terme d’un débat de quelque 90 minutes. « Ici, comme vous l’avez constaté, les militants sont maîtres. […] On est en démocratie. Je ne suis pas un adepte de Kim Jong-un », a ajouté le sympathisant de la « position traditionnelle » du PQ à ce sujet.

Âge du vote et mode de scrutin

Les propositions visant à relancer le débat sur la réforme du mode de scrutin — qui fait pourtant consensus au sein des partis de l’opposition à l’Assemblée nationale — ont été battues par une forte majorité de délégués. En décembre 2016, les partis d’opposition se sont tous ralliés ; ils se sont déclarés en faveur d’un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire régional. « C’est une avancée majeure pour le Parti québécois. Ce consensus tient toujours, il ne manque que l’appui des libéraux », a fait valoir le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour marquer son opposition aux suggestions de militants péquistes de Borduas et de la Capitale-Nationale, qui allaient également à l’encontre de la position adoptée par Jean-François Lisée.

Une proposition visant à permettre d’abaisser l’âge du vote à 16 ans a mené à un vote serré. Des militants dans la fleur de l’âge l’ont défendue, sous prétexte qu’elle encouragerait la participation des jeunes dans la vie politique. D’autres, plus vieux, ont fait valoir que les connaissances politiques des jeunes étaient insuffisantes pour qu’on leur octroie le droit de vote à cet âge. La proposition a finalement été battue à 62 voix contre 60.