«Étendre la loi 101 aux cégeps… je ne suis toujours pas d’accord», dit Jean-François Lisée

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, n’entend pas « fermer le robinet » du financement des cégeps anglophones. Il n’est pas question non plus de torpiller le « libre choix » de la langue d’enseignement des collégiens, a-t-il plaidé quelques heures avant l’ouverture du 17e congrès national du PQ.

M. Lisée a dit s’efforcer de « ne pas avoir de confrontation » durant le congrès du PQ, qui battra son plein en fin de semaine au Palais des congrès de Montréal. « Étendre la loi 101 aux cégeps, je n’étais pas d’accord. Je ne suis toujours pas d’accord », a-t-il réitéré dans une mêlée de presse.

Les congressistes débattront vendredi après-midi de différentes propositions afin de renforcer le statut de la langue française au Québec, dont celle — qualifiée de « compromis » par des militants péquistes — de « prévoir l’obligation de fréquenter un établissement d’enseignement francophone lors des deux premiers diplômes préuniversitaires réalisés au Québec [primaire et secondaire ou primaire et collégial ou secondaire et collégial] », soumise par l’association régionale péquiste de l’Estrie.

Pour l’heure, M. Lisée mise sur une offre bonifiée de cours d’anglais dans les établissements francophones afin d’attirer un plus grand nombre d’étudiants, au premier chef allophones et anglophones. Le chef péquiste dit « comprend[re] » la « volonté légitime » d’un grand nombre d’adolescents québécois de maîtriser la langue anglaise. « Mais on veut que vous l’appreniez dans les cégeps francophones », a-t-il fait valoir. « Plus il y a d’étudiants qui vont se dire : “Ouais, c’est une bonne idée d’aller apprendre l’anglais dans un cégep francophone parce qu’enfin ils répondent à mon besoin”, il va y avoir un transfert graduel de cette population [des cégeps anglophones] vers les cégeps francophones dans le respect du libre-choix. […] Graduellement les cégeps anglophones vont avoir moins d’étudiants. Pourquoi ? Bien, parce qu’on va enfin offrir dans les cégeps francophones un vrai parcours pour apprendre l’anglais correctement. C’est ça la méthode. Ce n’est pas d’essayer de fermer des robinets ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré en marge d’une rencontre de son groupe parlementaire vendredi matin.

Quelque 1400 délégués des associations péquistes adopteront ce week-end le programme de leur formation politique en vue des prochaines élections générales. « On va parler de langue, on va parler de nation, on va parler d’environnement, on va parler d’éducation, on va parler de santé », a affirmé M. Lisée, à quelques heures du coup d’envoi du congrès national. Puis, il a ajouté : « Les militants vont trancher, faire des arbitrages sur ces sujets dans les jours qui viennent. Moi, ça me met de bonne humeur ! »

Il s’agit du premier exercice du genre depuis 2011, et d’un premier test de taille pour le chef Jean-François Lisée, porté aux commandes de l’opposition officielle, il y a moins d’un an. Celui-ci se soumettra à un vote de confiance samedi soir. D’ici là, il prononcera une allocution devant un parterre de centaines de militants vendredi soir.

