Le PQ amorce son congrès à Montréal

Des délégués du Parti québécois tenteront de modifier le programme de leur formation politique afin d’assujettir à la fois les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies privées subventionnées à la Charte de la langue française au cours de leur congrès, qui s’ouvre à Montréal vendredi.

Les membres de l’association péquiste de Laval monteront à la charge afin de convaincre leurs consoeurs et confrères réunis au Palais des congrès de Montréal de la nécessité d’« appliquer les dispositions de la loi 101 aux CPE et aux garderies privées subventionnées ».

Les représentants de l’association de la Montérégie proposeront plutôt d’appliquer la Charte non seulement aux cégeps, mais aussi aux centres de formation professionnelle et aux centres de formation des adultes tout en « favoris[ant] l’apprentissage intensif de l’anglais langue seconde ou du français langue seconde au moment le plus efficace, à la fin du primaire ou du secondaire ». D’ailleurs, ils souhaitent voir le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur instaurer une épreuve uniforme d’anglais dans les cégeps de langue française.

Mode de scrutin

Des militants péquistes de Borduas et de la Capitale-Nationale proposent aussi de relancer le débat sur le mode de scrutin au Québec, en dépit du consensus des partis de l’opposition à l’Assemblée nationale, qui appuient tous l’instauration d’un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire régional.

Les premiers suggèrent d’« évaluer la possibilité d’implanter le vote uninominal à deux tours », tandis que les seconds proposent de relancer le débat sur trois modes de scrutin : l’actuel mode majoritaire uninominal, le mode préférentiel et le mode mixte combinant le vote préférentiel et le vote proportionnel. « C’est un peu décourageant. Soit ils sont inconscients, soit ils tentent carrément de saboter », s’inquiète déjà l’ex-député péquiste Jean-Pierre Charbonneau.

Tous les partis de l’opposition se sont ralliés, en décembre 2016, pour réformer le mode de scrutin au Québec. Leur front commun a tenu la route au printemps, malgré le rejet d’alliances stratégiques électorales entre le Parti québécois et Québec solidaire par les délégués de ce dernier parti, en mai. « J’espère que ce parti-là ne me fera pas honte. Ce serait la goutte qui ferait déborder le vase, si on revenait sur l’entente du mois de décembre 2016, sur la parole et la signature de Véronique Hivon, qui l’a fait avec l’appui du caucus », a déclaré Jean-Pierre Charbonneau. « Je serais bien découragé, déçu et humilié de voir que j’ai déjà été associé à ce parti-là. »

Jean-François Lisée est lui aussi favorable à l’instauration d’un mode de scrutin proportionnel mixte régionalisé. La proposition principale du congrès va en ce sens.

Autodétermination des peuples

Les congressistes débattront également de la possibilité de reconnaître le « droit à l’autodétermination en tant que nations » des peuples autochtones, qui doivent être vus comme « des partenaires dans l’accession à l’indépendance du Québec ».

Brandissant le principe d’autodétermination des peuples, les représentants de Viau réclameront pour leur part le droit de destituer un gouvernement. « Autodéterminer son avenir va de pair avec la détermination de ses élus, en tout temps », mentionnent-ils.

Les délégués de la Capitale-Nationale proposeront quant à eux de mettre sur pied un réseau de distribution de produits québécois « à l’image » des magasins de grande surface suédois IKEA, et ce, dans les villes où le Québec détient une délégation générale.