Les ingénieurs seront en grève en dehors des heures ouvrables

Les ingénieurs du gouvernement du Québec ne seront plus disponibles en dehors des heures ouvrables en semaine à compter du 18 septembre. L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec a annoncé mercredi que ses 1400 membres seront en grève générale illimitée la semaine entre 16 h 30 et 7 h 30 et les fins de semaine, et ce, dès le 18 septembre. Ces ingénieurs ont fait la grève une première fois pendant trois semaines au printemps dernier. Près des deux tiers des ingénieurs de la fonction publique travaillent au ministère des Transports, et l’Association se dit notamment convaincue que les moyens de pression ralentiront la réalisation de nombreux projets d’infrastructures. Les membres de l’Association ont rejeté à 90 % la dernière offre patronale.