Allégations de harcèlement psychologique: le caucus libéral solidaire avec Éric Tétrault

Les allégations de harcèlement psychologique visant le candidat libéral Éric Tétrault n’ont pas semblé ébranler le caucus libéral, qui a serré les rangs mercredi matin.

« Il doit y avoir une raison pour laquelle on n’a pas donné suite à un rapport si le rapport, comme vous dites, est accablant, donc il y a une explication à entendre, je vais donc attendre cette explication là », a déclaré le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau.

Mercredi, La Presse faisait état d’un rapport d’enquête selon lequel deux femmes avaient été harcelées psychologiquement par M. Tétrault lorsqu’il travaillait pour ArcelorMittal.

M. Tétrault doit faire une déclaration sous peu, a affirmé M. Moreau à l’entrée du Conseil des ministres. À part lui, la plupart des élus n’ont pas voulu commenter le dossier. Seuls Lucie Charlebois et Jean D’Amours se sont prononcés, Mme Charlebois se disant « très à l’aise » avec les explications fournies jusqu’à maintenant par le candidat.

En entrevue à TVA un peu plus tard, M. Tétrault a dit regretter ses gestes et a affirmé qu’il avait eu une pensée pour les plaignantes en se levant ce matin. « C’est à eux et à elles que j’ai pensé. Particulièrement aux femmes qui travaillaient dans mon service et qui ont pu se sentir lésées par un comportement que je qualifierais d’un peu trop carré », a-t-il dit.

Le candidat dans Louis-Hébert a ajouté qu’il voulait poursuivre la campagne, et a affirmé que le premier ministre l’avait assuré de son soutien.

En mêlée de presse, Pierre Moreau a aussi laissé entendre qu’il pouvait s’agir d’une manoeuvre politique et que la course dans Louis-Hébert avait été dure depuis le début.

« Manoeuvre politique ou pas, il faut aller au fond des choses et voir quelle est la situation, après je commenterai. »

Prié de dire en quoi le cas de M. Tétrault était différent de celui du député Gerry Sklavounos (qui a été exclu du caucus), il a rétorqué que « [c’était] la raison pour laquelle je souhaite réagir après sa déclaration ».

D’autres détails suivront.