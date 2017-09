L’identité nationale: le thème qui s’impose

La démarche politique que je suggérais au Parti québécois dans mon dernier livre (Je le dis comme je le pense, 2014, p. 9 à 96) me paraît toujours être celle qui serait la plus en phase avec les tendances lourdes de l’opinion. À défaut d’une souveraineté prochaine et tout en gardant l’avenir ouvert, elle propose une façon inédite de faire avancer le Québec, fondée sur les aspirations naturelles de nos concitoyens et respectant leur cheminement historique. Elle devrait plaire à beaucoup d’entre eux.

Ce constat découle des perceptions observées depuis longtemps dans les sondages successifs : rejet de la rupture avec le Canada, mais aussi refus des suites délétères de la Constitution imposée au Québec en 1982 : multiculturalisme, diminution des pouvoirs de notre Assemblée nationale, réduction de notre nation au rang de minorité ethnique parmi les autres.

En fait, les Québécois ont l’intuition qu’une autre voie vers l’avenir existe. Ils ont raison. Cependant, hormis une évolution soudaine de la conjoncture, les efforts en vue de l’adoption de cette voie novatrice seraient, ces temps-ci, prématurés. Ils auraient pu et dû être amorcés lors de la « saison des idées » (dès 2003). Tout de même, il y a eu progrès. Le Parti québécois envisage maintenant de modifier sa démarche (pas de référendum sur la souveraineté au cours du prochain mandat), décision à l’impact électoral encore inconnu, mais qui correspond aux préférences de la population.

Je suis persuadé que le PQ en viendra à retenir une approche comme celle que j’ai avancée, sauf que, d’ici l’élection de 2018, ce serait sans doute impossible.

Le choix

La situation actuelle presse donc le PQ de pratiquer un discours et de concevoir des actions en fonction d’une réalité évidente confirmée par l’histoire, dont découle son existence même comme parti et qui colle à sa raison d’être : l’identité nationale québécoise. Outre que celle-ci nourrit un sentiment patriotique normal, elle concerne aussi des dossiers courants : langue, immigration, laïcité, éducation, culture, intégrité territoriale (pipeline), économie, statut constitutionnel, etc.

Si, obnubilé par une rectitude politique stérilisante ou adepte de la langue de bois, le PQ renonçait à axer une portion significative (mais non exclusive) de son message sur l’identité nationale, on voit mal, face à ses opposants, sur quel autre sujet aussi pertinent il pourrait faire campagne. Sans référendum proche, il serait peu logique pour lui de privilégier la souveraineté comme enjeu électoral immédiat.

Les adversaires fédéralistes redoutent en conséquence que le PQ insiste sur la question identitaire. D’où leur acharnement à discréditer le sentiment national québécois, à inhiber les citoyens à cet égard, à les culpabiliser de vouloir être ce qu’ils peuvent devenir. Hypocritement, ils accusent le débat identitaire, sujet tabou selon eux quel qu’en soit l’angle, d’alimenter l’intolérance et d’encourager le racisme. Tels sont les objectifs insidieux de l’enquête annoncée sur le « racisme systémique » censé avoir contaminé le Québec.

On est porté à se demander quel acte épouvantable nous aurions commis comme peuple, ou aurions le pervers dessein de commettre, qui puisse autoriser cette sorte de procès. Finira-t-on par exiger notre repentir d’exister, auquel se lierait, pour faire bonne mesure, notre résolution rédemptrice de nous éclipser en silence ?

L’offensive

Contre ce genre d’attaques, deux attitudes sont possibles. Une, défensive, qui consisterait à déplorer les arguments adverses en les qualifiant poliment d’exagérés, à atténuer piteusement les prises de position du PQ de crainte d’indisposer tel groupuscule, à alléguer que le parti n’a pas le choix, les circonstances le forçant à se préoccuper de l’identité nationale, etc. Attitude pusillanime peu convaincante.

Ou l’offensive : une fois sa portée clairement et formellement définie, et sa justification concrètement démontrée — ce qui est essentiel pour tarir les malentendus provoqués ou authentiques —, assumer pleinement et avec audace le défi identitaire. Parce qu’il est fondamental. Nulle nation ne peut accepter son extinction, graduelle ou rapide.

Il n’y a là rien d’excessif ou d’outrageant. Ni d’extrémiste. Ainsi, chacun à sa manière et parfois avec intensité, les premiers ministres Duplessis, Lesage, Johnson, Bertrand, Bourassa et Lévesque, pour ne mentionner que ceux-là, ont, sur ce plan, fait preuve de fidélité envers le Québec et ses caractéristiques propres. Il ne leur serait pas venu à l’esprit que devenir plus ou moins apatrides nous conférerait un statut enviable.

Bref, comme n’importe quelle identité nationale ailleurs et ainsi que le prescrit le sens commun, la nôtre a le droit de se manifester et de se développer. Et ceux qui la partagent — « pure laine » ou non, nés ici ou pas — ont tout à fait raison de tenir à ce qu’elle soit respectée et qu’elle dispose librement des moyens de s’affirmer et de s’épanouir.