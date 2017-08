Affaiblir les extrêmes politiques pour relever le débat

Cher Fabrice,

Je suis heureux que tu m’aies interpellé car il y a un réel intérêt à ce que des démocrates démontrent qu’il est possible d’échanger des points de vue politiques délicats dans le respect et un esprit constructif. Ta lettre soulève une crainte que le débat sur l’immigration, le racisme et l’identité ne s’envenime au cours des prochains mois, à l’instar de ce qui s’est passé aux États-Unis et plus récemment à Québec. Comme toi, je suis inquiet, mais je vois deux avenues pour éviter un dérapage navrant : affaiblir les extrêmes politiques et se sortir d’un faux dilemme entre identité québécoise et lutte contre la discrimination.

Pour relever le débat, il faut d’abord rapidement affaiblir les extrêmes politiques. Les médias sociaux ont un impact réel sur notre démocratie et ont tendance à créer des microcosmes qui encouragent leurs utilisateurs à exprimer des positions extrêmes. Ces microcosmes créent des vedettes de l’extrême droite et de l’extrême gauche qui sont récupérées et normalisées par un environnement médiatique qui raffole des opinions controversées, les amplifie et laisse peu d’espace pour exposer une opinion rigoureuse et exhaustive. Donc, dès le départ, la mission « d’élever le discours politique » dans le cadre d’une discussion publique sur le racisme constitue un défi important. À titre de démocrates, notre mission commune est de nous en prendre uniquement aux arguments, et non aux individus, et d’assurer que tout point de vue respectueux a le droit d’être exprimé sans intimidation. La création d’espaces de discussions libres et constructives est le meilleur moyen d’affaiblir les extrêmes, car ils réorientent la discussion vers la recherche de solutions et rassemblent une majorité qui recherche une paix sociale.

Discuter librement et sans tabous

Si ça peut te rassurer, le Parti québécois a été très clair à plusieurs reprises : l’extrême droite comme l’extrême gauche n’y ont pas leur place. Le PQ reconnaît ouvertement le problème de racisme au Québec et a mis sur pied un ensemble de propositions qui, aux yeux de certains, constitue l’offre politique la plus solide pour contrer la discrimination. Toutefois, contrairement au PLQ, le PQ veut pouvoir discuter librement et sans tabous de questions légitimes, telles l’immigration, l’intégration et la laïcité dans nos institutions. Un aspect occulté dans ton texte est que la déformation et la démonisation systématique des déclarations de l’adversaire, comme le fait Philippe Couillard lorsqu’il utilise des termes comme « négationniste » ou lorsqu’il parle de mur autour du Québec, contribuent fortement à vicier le climat de discussion.

Dans cette perspective, je suis inquiet quant à la discussion sur le racisme systémique qui s’approche. Comme plusieurs, je constate qu’après des années d’inaction, le gouvernement libéral mise sur une consultation-spectacle, avec les déchirements et les déclarations douteuses que ça implique, plutôt que de mettre en place les recommandations issues d’un exercice quasi identique de 2009 devant la même Commission des droits de la personne. Je constate également que certains porte-parole de la consultation ont un programme politique qui est tout sauf citoyen, ayant des liens forts avec le PLQ ou QS, et qu’ils poussent, sous le couvert de la lutte contre le racisme, un programme de multicuturalisme radical. Je constate aussi que les conclusions de la dernière grande consultation sur le vivre-ensemble, le rapport Bouchard-Taylor, ont été complètement ignorées par le gouvernement Couillard. Tous ces facteurs ne favorisent pas, à l’aube de ces consultations, la confiance de la population que tu recherches dans ton texte. L’an dernier, lorsqu’une bonne amie m’a sollicité pour soutenir une commission sur le racisme systémique, j’ai été réceptif parce que je veux contribuer à la lutte contre le racisme. Toutefois, je ne peux pas encourager une démarche qui sert des programmes partisans et qui ne mènera pas à un vivre-ensemble harmonieux.

Nouveau contrat social

Ce qui nous amène à ma deuxième avenue pour éviter les dérapages : on peut éviter les extrêmes en sortant d’un faux dilemme, à savoir qu’on est soit pour la lutte contre le racisme et donc contre l’identité québécoise, ou alors pour l’identité québécoise et donc contre la lutte contre le racisme.

Le combat contre la discrimination et la promotion de l’identité québécoise ne sont pas antinomiques. Nous avons la responsabilité de lutter contre le racisme, non seulement pour aider les individus, mais aussi dans l’intérêt de toute notre société. Dans la même veine, nous sommes une nation minoritaire originale, avec ses valeurs et une culture constitutive de la diversité culturelle et linguistique de notre planète, laquelle a fait l’objet de discrimination tout au long de son histoire. Ce serait un drame que le Québec s’efface dans le tourbillon anglocentrique de la mondialisation. Plusieurs groupes, dont le récit est fort différent, fondent présentement leur action politique sur l’existence d’une discrimination persistante à leur endroit.

Le Québec est manifestement à la recherche d’un nouveau contrat social. Ce nouveau pacte ne sera possible que si nous nous unissons contre toutes les formes de discrimination, et non pas seulement celles qui nous concernent directement, et à condition que nous nous dotions également de forums de discussions qui inspirent confiance.