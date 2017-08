Malaise au sujet de l’extrême droite à la CAQ

La Coalition avenir Québec (CAQ) estime qu’il n’y a pas de montée de l’extrême droite au Québec, en dépit de l’attention populaire qui est accordée à « quelques imbéciles excités dont personne ne veut », tel que le député Éric Caire a décrit mardi les tenants de ce courant idéologique.

« Moi, je pense qu’il faut arrêter avec ça », a lancé le député de La Peltrie à son arrivée à la deuxième journée du caucus présessionnel de la CAQ, à Shawinigan. « Des imbéciles, oui, il y en a partout. Et il y a des situations qui les excitent un peu plus, qui font qu’ils sont un peu plus visibles. Mais la grande majorité des Québécois sont des gens ouverts, des gens accueillants », a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, son collègue de Lévis, François Paradis, a louvoyé lorsqu’on lui a demandé si la CAQ accepterait qu’un de ses membres fasse partie du groupe La Meute. « Si la question se posait, mais elle ne se pose pas, d’abord on en discuterait », a-t-il commencé. Son attaché de presse lui a ensuite soufflé un « non » bien senti. « Mais c’est une question qui ne se pose pas. D’abord, il ne serait pas bienvenu, non. De deux, il n’y en a pas », a-t-il poursuivi.

La CAQ ne cherche pas non plus à obtenir l’appui de groupes identitaires comme Atalante ou La Meute. Si l’un d’eux appuyait publiquement le parti, « je leur dirais qu’on n’a pas besoin d’eux autres », a lancé Éric Caire. « Je leur dirais qu’ils peuvent garder leur appui pour eux », a-t-il dit.

À son avis, la question de l’extrême droite — qui a occupé une partie du caucus présessionnel de Québec solidaire, la fin de semaine dernière — occulte les questions « légitimes » que pose l’immigration. « Je ne voudrais pas qu’on mélange un débat qui est légitime, sur le respect de nos lois, sur l’immigration, sur l’intégration des immigrants, avec les étendards de quelques imbéciles excités dont personne ne veut », a affirmé Éric Caire.

« Monsieur Legault l’a expliqué : il n’y a pas de montée de l’extrême droite particulière, a aussi fait valoir François Paradis. Je pense qu’il l’a bien dit et que j’en suis : les Québécois sont accueillants, ils ne sont pas extrémistes dans leur grande, grande majorité, et je pense qu’il n’y a pas lieu de penser qu’il y a une montée faramineuse d’un côté ou de l’autre. »



Lundi, le chef de la CAQ a déclaré que les Québécois « ne sont pas des extrémistes », ni à droite ni à gauche. « Ils sont accueillants, mais ils souhaitent qu’il y ait des balises, ce qu’ont été incapables de faire les libéraux depuis dix ans », a-t-il observé.

Depuis un an, la CAQ réclame une baisse de 20 % des seuils d’immigration au Québec, afin que la province accueille 40 000, et non plus 50 000 immigrants par an.

« J’aime mieux en avoir 40 000 qui vont être bien intégrés que d’en avoir 55 000, mais [de voir] la moitié qui vont retourner chez eux en disant que le Québec n’est pas une terre d’accueil », a résumé Éric Caire.