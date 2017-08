Mieux enseigner l’anglais, mais aussi le français

Selon les résultats d’un sondage publié dans nos pages samedi, une majorité de Québécois francophones voudrait qu’on permette un accès plus facile à l’école anglaise. Or, l’interdiction faite aux enfants francophones et allophones de fréquenter l’école anglaise est un des fondements de la loi 101. Si un retour au libre-choix est impensable, il faut cependant voir dans ce résultat la volonté de nombreux parents de s’assurer que leurs enfants maîtrisent l’anglais, un voeu auquel l’État doit répondre.

La lecture du sondage Léger sur la Charte de la langue française (CLF) laisse perplexe. Ainsi, 53 % des francophones souhaitent un accès plus facile à l’école anglaise tant au primaire qu’au secondaire. Or, paradoxalement, une majorité des francophones (57 %) croit que la Charte, d’une façon générale, doit être renforcée, une proportion qui grimpe à 63 % pour la langue de travail et à 62 % pour l’affichage commercial.

Le sociologue Simon Langlois, qui a commenté le sondage dans Le Devoir, a raison : ce plus grand accès souhaité à l’école anglaise témoigne d’« une réelle volonté des francophones de mieux apprendre l’anglais ».

Depuis l’adoption de la loi 101 en 1977, le rapport des Québécois francophones à l’égard de la langue anglaise a profondément changé. À l’époque, l’anglais, c’était la langue du conquérant, de l’oppresseur, de l’élite économique canadienne. C’est une langue que « les générations précédentes s’étaient appliquées à apprendre le plus mal possible », pour citer Michel David.

Aujourd’hui, l’anglais, c’est la langue de la mondialisation, la langue des sciences — bien qu’on puisse déplorer l’usage de plus en plus répandu de l’anglais par les chercheurs francophones en sciences humaines —, souvent la langue qui s’impose pour ceux qui se destinent à travailler à l’étranger. Déjà, en 2008, dans une étude sur la perception des jeunes à l’égard du français et de l’anglais, le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) constatait que les jeunes francophones estimaient qu’utiliser l’anglais au travail ne menaçait pas leur identité ; sa maîtrise leur permettait d’arriver à leurs fins, de communiquer plus efficacement avec les autres et d’augmenter leurs chances d’emploi.

Rappelons également qu’en 2001, la Commission sur la situation et l’avenir de la langue française, présidée par Gérald Larose, déplorait la piètre qualité de l’enseignement de l’anglais (et du français, langue première, d’ailleurs) et recommandait de l’améliorer en prévoyant à la fin du primaire et du secondaire des sessions intensives d’anglais.

Il faut certes dénoncer le bilinguisme institutionnel. Il faut aussi s’opposer à l’exigence, systématique et non nécessaire, de la connaissance de l’anglais qu’un trop grand nombre d’employeurs imposent à l’embauche, un phénomène, contraire à la loi 101, que le gouvernement Couillard refuse d’endiguer.

Mais il faut également favoriser le bilinguisme individuel des Québécois. Ne soyons pas hypocrites : parmi les francophones, les classes instruites s’assurent que leur progéniture sait l’anglais, souvent en palliant les lacunes scolaires avec des camps d’anglais ou des voyages formateurs qu’ils paient de leurs poches. Il faut que tous les enfants québécois puissent parfaire leur langue seconde ou même la connaissance d’une troisième langue. C’est une question d’égalité des chances.

Mais, paradoxalement, cela passe par une nette amélioration de l’enseignement du français, un enseignement qui doit dépasser le pauvre apprentissage utilitariste. D’abord, parce que quelqu’un qui connaît bien sa langue apprend mieux une langue seconde. Mais aussi parce qu’il en va de la valeur que nous devons naturellement accorder à la langue qui nous définit.

Un reportage sur les enfants de la loi 101, diffusé la semaine dernière sur les ondes de Radio-Canada, montrait qu’ils n’avaient pas été exposés à la culture québécoise à l’école : ils ne savaient pas qui était Michel Tremblay ; ils n’avaient pas lu un seul roman québécois durant leurs cours au secondaire. Or la langue est affaire de culture et l’enseignement du français doit reposer sur de grands textes français et québécois, et non pas sur des traductions de l’anglais comme c’est malheureusement souvent le cas ; il doit être axé sur la littérature, le théâtre, la chanson. Il existe une telle chose que la beauté de la langue, et c’est ce qu’il faut transmettre pour faire de l’enseignement du français quelque chose de vivant et de ludique.

On parle beaucoup au Québec de la protection du français, mais c’est de la vitalité et de la richesse de notre culture que nous devrions nous soucier, surtout à l’école.