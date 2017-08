Un écologiste candidat pour le PQ dans Louis-Hébert

Normand Beauregard, du Parti québécois (PQ), tentera de ravir la circonscription de Louis-Hébert aux libéraux lors de l’élection partielle cet automne. Fonctionnaire de carrière formé en biologie et en sciences de l’environnement, M. Beauregard a été présenté lundi par le chef du PQ, Jean-François Lisée, comme le « candidat idéal contre ceux pro-pipeline, du PLQ et de la CAQ » en faveur d’Énergie Est qui traverserait la circonscription. « En appuyant ma candidature, les électeurs choisissent le développement intelligent de notre réseau de transport, le développement durable pour notre territoire, nos berges, et le rayonnement de notre économie », a ajouté M. Beauregard qui vit dans la région depuis 30 ans.