La CAQ attaque le bilan en santé des libéraux

La Coalition avenir Québec (CAQ) estime que « rien n’a changé » en santé au cours des 15 dernières années : la formation a lancé lundi une publicité qui s’attaque au bilan libéral en la matière.

« Selon le commissaire à la santé, les urgences du Québec sont les pires en Occident. Nos aînés n’ont pas droit à plus d’un bain par semaine. Même les détenus sont mieux traités », lance une voix hors champ, dans la vidéo d’une minute qui a été présentée à l’ouverture du caucus présessionnel du parti, organisé à Shawinigan.

La CAQ s’est visiblement basée sur un rapport du commissaire à la santé et au bien-être, Robert Salois, qui notait en juin 2016 que les urgences du Québec affichaient la pire performance du monde occidental. La publicité ne tient cependant pas compte de la diminution du temps d’attente moyen dans les urgences au cours des dernières années.

De quoi faire réagir le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui a par ailleurs aboli le poste de commissaire à la santé et au bien-être au printemps 2016. « Au caucus de la CAQ : une pub négative (encore !) sur la santé, des critiques (toujours !), pas de plan, pas de budget. Confusion ! », a-t-il écrit sur Twitter. « J’invite la CAQ à continuer sa démagogie sur Twitter. Ces populistes ne comprennent pas que le peuple voit clair ! Faits, rigueur = PLQ ! », a-t-il aussi lancé.

La CAQ, qui a plus souvent tendance à attaquer le bilan libéral en matière d’économie, s’est défendue de choisir le thème de la santé en raison d’un manque de leviers pour attaquer les libéraux. « Quand j’ai lancé la CAQ, en 2011, j’ai déposé quatre documents sur lesquels j’ai consulté la population québécoise. Rappelez-vous les quatre sujets : éducation, économie, santé et identité. Ce sont toujours les quatre mêmes priorités de la CAQ », a assuré le chef François Legault.

De passage au caucus afin de « faire état de ce que nos membres nous disent », la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Régine Laurent, a déclaré qu’à son avis, la réforme Barrette en santé a rendu la situation « plus difficile » dans le réseau. « N’oublions pas que cette réforme-là crée de très, très grands territoires. Il y a eu aussi des coupes de services », a dit celle qui prévoit aussi rencontrer les élus du Parti québécois et de Québec solidaire avant le début de la session parlementaire.

Deux publicités, un concept

Dans sa publicité, la CAQ reprend l’expression « Ensemble, on fait reculer le Québec », dans un clin d’oeil au thème des campagnes de communication du gouvernement Couillard, qui utilisent l’expression « Ensemble, on fait avancer le Québec ».

La formation politique récupère aussi le slogan « Le changement commence ici », qu’elle utilisera pour l’élection partielle à venir dans Louis-Hébert.

En mai, les troupes de François Legault avaient lancé une première publicité à saveur préélectorale. On y voyait les élus Nathalie Roy et Éric Caire, de même que l’ex-procureure de la commission Charbonneau Sonia Lebel.

La publicité dévoilée lundi reprend le même concept : le chef François Legault n’apparaît pas à l’écran, cédant l’espace aux députés Lise Lavallée, Mathieu Lemay, Claire Samson et François Paradis.

À l’ouverture du caucus du parti, ce dernier a déclaré que des « milliers » de Québécois n’ont toujours pas de médecin de famille et que ceux qui en ont peinent tout de même à obtenir un rendez-vous. Selon la CAQ, les progrès constatés dans l’accès à des médecins de famille sont insuffisants. « En 15 mois, on est passés de 76 à seulement 79 % des Québécois qui ont un médecin de famille. Et le plus important, dans les 79 % qui ont un médecin de famille, il y en a plusieurs qui nous disent : quand je suis malade, j’appelle mon médecin de famille, il n’est pas disponible avant une semaine ou deux. Donc, ça ne fonctionne pas », a déclaré François Legault.

Le chef caquiste a par ailleurs confirmé qu’il laissera encore les membres de son équipe prendre l’avant-scène — dans les publicités comme à l’Assemblée nationale. « Je pense que c’est important ; la CAQ est un parti qui n’a jamais gouverné », a-t-il fait valoir. À l’approche des élections, François Legault compte poursuivre ses tournées du Québec, amorcées au printemps.