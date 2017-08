François Legault veut freiner l’exode des jeunes

Le député et chef de la CAQ François Legault à l'Assemblée nationale

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a promis dimanche de freiner l’exode des jeunes et de ramener des emplois payants en Mauricie, lors d’une conférence de presse aux allures de campagne électorale.

Les caquistes se préparent à tenir leur caucus présessionnel à Shawinigan lundi et mardi. Ils discuteront principalement d’immigration, d’éducation, de santé et d’économie.

M. Legault a martelé qu’il était inacceptable que les gens de la Mauricie gagnent en moyenne 4500 $ de moins par année que les autres Québécois. La région, a-t-il poursuivi, est 17e sur 17 en ce qui a trait au salaire moyen.

« La Mauricie a été abandonnée par les libéraux depuis 15 ans »,a-t-il déclaré aux journalistes dimanche, en ajoutant que 4000 jeunes avaient quitté la région pendant cette période, et que 5200 emplois s’étaient perdus seulement dans les 12 derniers mois. « Ça fait 15 ans queles libéraux sont au pouvoir ; ça fait 15 ans que la Mauricie recule. »

Le chef caquiste était de passage à Trois-Rivières dimanche midi, au Stade Stéréo Plus, où il a effectué le lancer protocolaire du match opposant les Aigles de Trois-Rivières aux Jackals du New Jersey, de la ligue de baseball CanAm.

Il en a profité pour serrer des mains. D’ailleurs, M. Legault s’est activé tout l’été dans plusieurs régions du Québec en multipliant les rencontres et en présentant des candidatures en vue des prochaines élections générales en 2018.

Un grand chelem

S’il devient premier ministre, M. Legault promet entre autres de mieux financer la faculté de génie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Il présentera ses candidats en Mauricie « en temps et lieu ». Des rumeurs circulent voulant que l’ancienne procureure de la commission Charbonneau et conseillère de la CAQ en matière d’éthique et d’intégrité, Sonia Lebel, se présente dans l’un des quatre comtés de la région.

« La CAQ vise un grand chelem ; donc on vise quatre points, quatre comtés sur quatre pour la CAQ en 2018, a indiqué M. Legault. Évidemment, le fait que les sondages montrent qu’on semble être l’alternative [aux libéraux], ça va nous faciliter la vie dans les prochains mois. »

De récents sondages indiquent que la CAQ profite d’un élan de popularité. Un sondage Léger–Le Journal–Le Devoir–The Globe and Mail publié samedi place la CAQ en deuxième position derrière les libéraux, avec 28 % des intentions de vote. La CAQ serait première chez les électeurs francophones, à Québec et dans les régions, selon le coup de sonde.

M. Legault s’est maintes fois prononcé cet été sur la question des demandeurs d’asile. Il a maintenu sur les réseaux sociaux que le Québec ne devait pas devenir une « passoire », tout en se questionnant sur la capacité financière des Québécois de payer l’aide sociale aux migrants.