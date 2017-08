Le Bloc, Option nationale et l’Action nationale réunis pour leur «Université d’été indépendantiste»

Le Bloc Québécois, Option nationale et l’Action nationale tiennent conjointement, samedi, à Montréal, leur Université d’été indépendantiste.

Au programme de la journée, des représentants des trois partis participeront à des formations théoriques, historiques et pratiques sur des enjeux du projet indépendantiste québécois.

Les chefs du Bloc et d’Option nationale, Martine Ouellet et Sol Zanetti, ainsi que le directeur de l’Action nationale, Robert Laplante, seront présents.

Parmi les invités, on remarque Daniel Turp, président de l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et des indépendances nationales, Lucia Ferretti, professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières et historienne, de même que Pierre Dubuc, directeur et éditeur en chef de L’aut’journal.

