Québec s’entend avec les médecins omnipraticiens

Québec a conclu une entente de principe avec les médecins omnipraticiens, qui étaient dépourvus d’accord sur leurs conditions de travail depuis plus d’un an.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) en a fait l’annonce vendredi, sans toutefois préciser les détails de l’entente, qui sera soumise à l’approbation de ses 9500 membres pendant une tournée provinciale qui se déroulera entre les 8 et 22 septembre prochains.

« C’est une entente juste et acceptable. On a atteint certains de nos objectifs, mais pas tous », a commenté le directeur des relations médias de la FMOQ, Jean-Pierre Dion.

La rémunération des membres de la FMOQ était au cœur des négociations avec Québec. Le syndicat souhaitait combler une partie de l’écart entre les salaires des omnipraticiens et des spécialistes, sous prétexte que le fossé actuel pouvait être « dangereux pour l’avenir de la médecine de famille » en réduisant son pouvoir attractif, selon M. Dion.

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s’était montré ouvert à discuter de l’écart salarial entre les médecins spécialistes et omnipraticiens, dont les revenus annuels moyens sont de 475 000 $ et 290 000 $, respectivement. Dans un entretien avec La Presse canadienne, il avait cependant fait valoir que la disparité des salaires allait demeurer en raison de la durée de la formation, plus longue pour les spécialistes.

« C’est une entente qui est certainement positive pour les deux organisations que sont le gouvernement et la FMOQ, mais qui aura certainement des résultats positifs pour la population », s’est félicité le ministre Barrette vendredi. « Cette entente constitue une excellente nouvelle, car elle nous permettra de poursuivre nos efforts communs en vue d'améliorer l'accès aux services de santé de première ligne. »

Les détails de l’entente seront connus à a fin du mois de septembre, si celle-ci est entérinée par les membres de la FMOQ.