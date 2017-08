Québec relance le projet de prolongement de la route 138

Le gouvernement Couillard a annoncé jeudi qu’il relance les travaux de prolongement de la route 138, sur la Côte-Nord. L’objectif est de parvenir un jour à relier Blanc-Sablon au reste du Québec, un projet évalué à 1,5 milliard de dollars qui permettrait aussi d’ouvrir le territoire au développement industriel.

« Nous sommes conscients des enjeux de mobilité et d’approvisionnement que vivent les citoyens et les entrepreneurs de la Côte-Nord. Notre gouvernement mettra tout en oeuvre pour que le projet de prolongement de la route 138 se réalise dans les meilleurs délais », a fait valoir le premier ministre Philippe Couillard, de passage à Sept-Îles.

Finaliser les tracés

Concrètement, le gouvernement espère « compléter les plans et devis de tous les tronçons de la route 138 prévus au Plan Nord » dès le mois de septembre.

Par la suite, deux tronçons seraient réalisés en priorité, soit celui entre Kegaska et La Romaine (48 kilomètres), mais aussi celui entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière (20 kilomètres). Les travaux de déboisement débuteraient en 2018, avant les travaux de construction, l’année suivante.

Le ministère des Transports travaille également à finaliser les tracés pour la plus grande partie du projet de prolongement, soit deux tronçons totalisant près de 250 kilomètres. Ceux-ci relieraient La Romaine et Tête-à-la-Baleine, ainsi que La Tabatière et Blanc-Sablon.

Photo: Alexandre Shields Le Devoir

Projets miniers

Au-delà du fait de relier de petites municipalités au reste du Québec, ce projet permettra surtout de donner accès au territoire, notamment pour le développement de projets miniers ou hydroélectriques.

« Dès la relance du Plan Nord, nous avons identifié le prolongement de la route 138 comme une priorité. Sa réalisation permettra non seulement de désenclaver les populations de la Basse-Côte-Nord, mais de donner accès à ce territoire, au bénéfice du développement économique, régional et touristique de la région », a d’ailleurs fait valoir jeudi le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand.

Pont sur le Saguenay

Par ailleurs, le bureau du premier ministre Philippe Couillard a confirmé jeudi au Devoir que le gouvernement créera un « bureau de projet » en vue de la construction d’un pont sur le Saguenay. « Des détails seront annoncés le moment venu », a indiqué son porte-parole, Harold Fortin.

Ce projet est réclamé par des gens d’affaires de la Côte-Nord depuis plusieurs années. À l’heure actuelle, les véhicules qui circulent sur la route 138 doivent prendre un traversier pour traverser le fjord du Saguenay, entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.

Le gouvernement du Québec a d’ailleurs injecté plusieurs millions de dollars dans un projet de remplacement des traversiers, mais aussi dans des travaux pour adapter les quais pour ces nouveaux navires. Des travaux caractérisés par d’importants dépassements de coûts, selon ce qui a été rapporté dans les médias au cours des derniers mois.