La neutralité religieuse pour tous

Montréal et le projet de loi 62

Pendant que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, ne parvient pas à expliquer comment s’appliquera le projet de loi 62, le maire de Montréal, Denis Coderre, croit qu’il peut en faire fi : il n’est pas question pour lui d’obliger les citoyens à recevoir les services municipaux à visage découvert. Or Montréal, qui n’est tout de même pas une cité-État, ne peut pas faire bande à part en matière de neutralité religieuse de l’État.

Le gouvernement Couillard a accordé aux municipalités davantage d’autonomie et une forme de statut particulier à Québec et à Montréal. Voilà que Denis Coderre s’appuie sur cette autonomie pour revendiquer le droit de sa ville de se soustraire à une loi qui doit être votée par l’Assemblée nationale.

Il faut dire que le maire de Montréal n’est pas le seul maire à se montrer surpris que les municipalités ainsi que les sociétés de transport collectif soient désormais comprises dans le projet de loi 62 et à y voir des problèmes d’application. Le maire de Québec, Régis Labeaume, et la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, ont aussi exprimé leurs réticences.

Au début de l’étude détaillée du projet de loi 62 lundi, la ministre Stéphanie Vallée a déposé des amendements pour que les municipalités et les sociétés de transport collectif soient visées. On peut s’étonner que ce ne fût pas le cas à l’origine.

Bien qu’il affirme qu’aucun gouvernement ne peut dicter à la Ville de Montréal comment ses employés doivent se vêtir, Denis Coderre s’est dit d’accord avec l’obligation faite aux employés municipaux d’avoir le visage découvert quand ils donnent des services aux citoyens. C’est déjà ça.

Reprenant ses réflexes de député et ministre fédéral, Denis Coderre a souligné sur les ondes de Radio-Canada que le projet de loi ne s’appliquera pas aux institutions fédérales, notamment au complexe Guy-Favreau, au centre-ville de Montréal. Si cette loi québécoise ne s’applique pas au fédéral, il ne voit pas pourquoi il en serait autrement pour Montréal. En matière de neutralité religieuse, Montréal devrait pouvoir s’en tenir au modèle multiculturel canadien, doit-on conclure.

Il est clair que Denis Coderre s’aventure sur une pente glissante. Le gouvernement fédéral ainsi que les sociétés à charte fédérale comme les banques ne sont pas soumis à la loi 101. Usant de son autonomie municipale, Montréal devrait-elle pouvoir se soustraire, elle aussi, aux obligations de la Charte de la langue française ? Eh bien non. Comme l’a rappelé, jeudi, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, Montréal fait partie du Québec et les Montréalais sont membres de la nation québécoise.

Si un projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État et sur les accommodements raisonnables a une quelconque utilité, c’est bien à Montréal et dans sa région, où s’est établie une grande partie des immigrants, dont les confessions sont diverses.

Pour sa part, Stéphanie Vallée, elle qui mélange allègrement les notions de neutralité religieuse et de laïcité, est incapable de préciser ce qui adviendra des femmes portant le niqab qui voudront monter dans un autobus ou emprunter le métro.

Pour l’heure, on ne sait pas si Denis Coderre, comme un Camillien Houde au temps de la conscription, ira jusqu’à pratiquer une forme de désobéissance civile en reniant cette nouvelle loi pourtant minimaliste. Chose certaine, le maire détient un pouvoir de nuisance et pourrait provoquer une fracture, symbolique peut-être mais significative, entre la métropole et le reste du Québec. Que Dieu nous en préserve.