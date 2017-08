Le PLQ défend l'intégrité de son candidat Éric Tétrault

Les ministres libéraux ont dû défendre mercredi leur candidat dans l’élection complémentaire à venir dans Louis-Hébert, qui est attaqué sur son intégrité.

Éric Tétrault se trouvait dans la loge de Lino Zambito avec l’ex-ministre Nathalie Normandeau à un concert de Céline Dion en 2008, un événement révélé par la commission Charbonneau. M. Tétrault, qui était dans les officines libérales à l’époque, s’était aussi apparemment fait donner des billets par M. Zambito, l’ex-entrepreneur en construction condamné pour fraude.

La Coalition avenir Québec (CAQ) en a fait sa première ligne d’attaque et le gouvernement a fait bloc pour protéger son candidat dans la bataille électorale qui pourrait être déclenchée dès mercredi.

Les oppositions sont très malheureuses des succès que nous avons et elles essaient de construire des histoires les plus négatives possible.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette