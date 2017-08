Éric Tétrault sera le candidat du PLQ dans Louis-Hébert

Éric Tétrault, le président du regroupement Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ), représentera le Parti libéral du Québec (PLQ) dans Louis-Hébert.



M. Tétrault n'est pas un nouveau venu dans le milieu politique québécois.



Après une carrière en journalisme, dont plusieurs années à titre de chroniqueur politique à La Presse canadienne, il a notamment oeuvré comme secrétaire de presse auprès de l'ancien ministre libéral fédéral Alfonso Gagliano, éclaboussé par le scandale des commandites au début des années 2000.



M. Tétrault a ensuite été directeur adjoint du cabinet de l'ancien maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, de 2004 à 2007. Rappelons que ce dernier a démissionné pour des raisons de santé en novembre dernier, après avoir été la cible de perquisitions de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en juillet 2016.



Enfin, il a été le directeur des communications de l’ex-premier ministre québécois Jean Charest de 2008 à 2010.



Bientôt une élection partielle

L’élection partielle dans la circonscription de l’ancien ministre Sam Hamad, qui a quitté la vie politique en avril dernier, devrait se tenir en octobre. Le premier ministre Philippe Couillard n'a toutefois pas voulu confirmer son déclenchement imminent, se contentant de répéter qu'une annonce sera faite mercredi.

Dès sa nomination, l’ancien journaliste a vanté le bilan économique du gouvernement en place. « Quand on lit les journaux du Canada anglais, on le voit, on veut maintenant s’inspirer du Québec », a-t-il affirmé.

En conférence de presse, il a également admis avoir été approché par d'autres partis, sans les nommer.

Mais avant tout, « je suis content de revenir à la maison », a affirmé l’homme originaire de la région de Québec.