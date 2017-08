Le mystère de Québec: les moins bien nantis rejettent la gauche

«Dans sa forme la plus récente, l’énigme de Québec se confirme par le succès du Parti conservateur dans la région depuis l’élection fédérale de 2006», suggère l'auteur.

Québec est un mystère politique, et nombreuses sont les explications proposées pour comprendre le comportement électoral des citoyens de la région de la capitale. Par rapport aux électeurs des autres régions, ils choisissent d’élire beaucoup plus de députés de partis conservateurs depuis les années 1970, que ce soit l’Union nationale, le Crédit social, le Parti conservateur du Canada, l’Action démocratique du Québec ou encore la Coalition avenir Québec.

Dans sa forme la plus récente, l’énigme de Québec se confirme par le succès du Parti conservateur dans la région depuis l’élection fédérale de 2006. Lors de cette élection, les conservateurs ont récolté près de 39 % du suffrage dans la grande région de Québec, par rapport à 25 % dans le reste du Québec.

Des travaux du projet international de recherche Making Electoral Democracy Work permettent d’examiner en quoi les citoyens de cette région sont différents du reste du Québec.

Les résultats réfutent les plus récentes tentatives d’explication en démontrant que même si, d’une façon générale, les électeurs de la région de Québec se disent plus à droite sur l’échiquier politique et moins favorables à la redistribution économique que dans le reste du Québec, ils demeurent semblables sur le plan des attitudes aux citoyens des autres régions.

Les électeurs de Québec sont tout aussi intéressés par la politique et ils sont tout aussi partisans, cyniques ou aliénés. Ces résultats nous rapprochent bien peu d’une explication plausible du mystère de Québec, comme cela aurait pu être le cas si, par exemple, le niveau de cynisme avait été différent chez les électeurs de la région de Québec. Ce n’est donc pas dans leurs attitudes que réside la solution à l’énigme.

Ces résultats sont étonnants puisqu’ils vont à l’encontre de la croyance populaire véhiculée dans les médias et ils infirment les conclusions de l’étude ethnographique de Frédéric Parent (2015) […]. Ce chercheur explique que c’est essentiellement le rejet d’une présence gouvernementale forte qui expliquerait ce mystère.

Or les réponses obtenues à une question qui porte sur la réduction des taxes par rapport à l’amélioration des services publics réfutent cette explication.

Un effet de classe ?

Simon Langlois (2005) nous invite à revenir au concept de classe sociale […] qui consiste à supposer que les personnes dont le statut social est faible (celles dont les revenus sont modestes) réagiraient plus fortement à certains enjeux que les individus des autres groupes. La raison en est que cette classe sociale plus modeste se considère comme désavantagée par rapport aux fonctionnaires bien payés, d’ailleurs beaucoup plus nombreux dans la région de la capitale que dans le reste du Québec.

Lorsqu’on isole les attitudes des moins nantis, les résultats démontrent qu’à Québec, la classe sociale pauvre n’est pas plus à gauche en matière économique que l’ensemble de la population de l’agglomération, tandis que c’est le cas dans les autres régions. Ainsi, les classes moyennes à Québec ne sont pas significativement moins à droite que les plus pauvres.

C’est la première fois que ce constat est soutenu par des données probantes, et il est tout à fait pertinent pour tenter de donner une explication, à tout le moins partielle, du mystère de Québec.

Bref, la présente analyse appuie fortement l’étude de Langlois (2005), à savoir que les « déclassés » de la région de Québec seraient plus à droite que ceux de l’ensemble du Québec.

Ces données apportent […] une contribution fondamentale à la compréhension du mystère de Québec. Elles nous indiquent ce qu’il faut écarter dans l’analyse du phénomène et confirment qu’une partie de l’explication se trouve dans le fait qu’à Québec, la classe sociale plus pauvre n’est pas idéologiquement plus à gauche que l’ensemble des électeurs.

