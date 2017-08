Québec verse 20,5 millions à Pétrolia pour la fin de l’aventure d’Anticosti

L’entreprise Pétrolia s’est entendue avec le gouvernement du Québec : elle recevra une compensation financière de 20,5 millions en raison de l’abandon des activités sur l’île.

Le 28 juillet, Québec a mis fin au contrat qui l’obligeait à investir dans le projet d’exploration pétrolière sur l’île d’Anticosti.

Il avait alors conclu trois ententes avec Junex, Corridor Resources et Maurel & Prom. La première a reçu 5,5 millions. Corridor et Maurel & Prom ont empoché 19,5 et 16,2 millions, respectivement. Comme Pétrolia, ces deux dernières entreprises détenaient chacune 21,7 % d’intérêts dans le projet.

Avec 20,5 millions, la société pétrolière et gazière de Québec touche donc le plus gros montant.

Dès la fin de l’aventure d’Anticosti, en juillet, Pétrolia avait fait valoir sa situation particulière, en tant qu’opérateur du projet. L’entreprise avait dit être « dans une position qui se distingue nettement de celles des autres sociétés impliquées ».

Québec doit encore conclure une entente avec TransAmerican, qui détient un seul permis d’exploration sur Anticosti. Il a jusqu’ici remis 61,7 millions de dollars en compensation, en plus d’avoir investi 30 millions dans les travaux menés sur l’île.