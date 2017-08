Les jeunes libéraux se défendent de désavouer le bilan Couillard

À peine un mois et demi après le dépôt de la Politique de la réussite éducative du gouvernement Couillard, les jeunes libéraux proposent de « repartir à zéro » pour lancer une « révision globale » du système d’éducation.

Le Commission jeunesse du Parti libéral du Québec a présenté mercredi matin les grandes lignes des débats qui animeront son congrès, cette fin de semaine à Lennoxville. Sous le thème « Développer la réussite par l’éducation », les jeunes libéraux ont développé sept axes, dont plusieurs entrent en contradiction avec les orientations prises par le gouvernement Couillard au cours des dernières années.

Devant les médias, le président Jonathan Marleau a dû se défendre de désavouer le bilan des libéraux. « À l’égard du développement des nouvelles technologies et de l’avancement rapide du milieu du travail, il faut peut-être réfléchir à nouveau l’entièreté de notre parcours secondaire », a-t-il cependant lancé.

« On réfléchit globalement, on repart à zéro sur l’organisation des cours et sur les notions qui sont données », a-t-il aussi déclaré.

Le jeune libéral a refusé de critiquer la Politique de la réussite éducative 2017-2030, déposée à la fin du mois de juin par le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. « On est très satisfaits de la politique », a-t-il assuré.

« Le bilan du gouvernement est exceptionnel », a-t-il aussi attesté, non sans défendre les propositions qui seront débattues au cours de la fin de semaine, et qui vont parfois à l’encontre des grandes orientations des troupes de Philippe Couillard.

Malgré les investissements massifs de ces dernières dans les garderies subventionnées, par exemple, les jeunes libéraux ont ciblé les Centres de la petite enfance (CPE) dans leurs propositions. Ils suggèrent donc d’investir davantage dans le réseau des CPE et d’y offrir « de meilleurs services pour détecter les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ».

