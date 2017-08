La ministre Weil prévoit un «soulagement» des centres d’hébergement de refugiés

La ministre de l’Immigration du Québec, Kathleen Weil, soutient que les centres d’hébergement pour les demandeurs d’asile qui affluent à la frontière canado-américaine se désengorgeront sous peu.

En entrevue avec La Presse canadienne, la ministre Weil a expliqué que les autorités fédérales dirigeront dorénavant les demandeurs du statut de réfugié vers la province où ils souhaitent ultimement s’établir.

Selon les estimations du Syndicat des douanes et de l’immigration, entre 450 et 700 migrants, pour la plupart d’origine haïtienne, entrent au pays chaque semaine.

Mme Weil ne croit pas qu’ils aient tous le Québec pour destination.

« On me dit qu’il y a quand même un nombre assez élevé de gens qui pourraient vouloir s’installer en Ontario parce qu’ils ont de la famille là aussi », a-t-elle précisé.

On devrait commencer à sentir que les choses vont plus vite, a-t-elle indiqué. Bientôt, on devrait avoir des gens qui vont déménager [...] vers des logements permanents. La ministre de l’Immigration du Québec, Kathleen Weil

La députée de Notre-Dame-de-Grâce estime que ce triage à la frontière apportera un « soulagement » aux centres d’hébergement temporaire, où « la pression se sent ».

À Montréal, 2388 demandeurs d’asile se trouvent actuellement dans de tels sites, dont 700 au Stade olympique, selon le gouvernement du Québec.

Dimanche, l’édifice des Soeurs de la providence, dans le quartier Ahunstic-Cartierville, a été converti en centre d’accueil et d’autres bâtiments pourraient bientôt suivre.

La ministre Weil précise que les grandes villes comme Montréal devront absorber ce flot de nouveaux arrivants, car ces derniers doivent demeurer à proximité des bureaux d’immigration pour le traitement de leur demande.

Elle estime que l’effet des ressources supplémentaires octroyées tant sur le plan fédéral que provincial se fera sentir sous peu.

« On devrait commencer à sentir que les choses vont plus vite, a-t-elle indiqué. Bientôt, on devrait avoir des gens qui vont déménager du Stade, du YMCA ou d’autres sites vers des logements permanents. »

Des organismes sous l’égide de son ministère accompagnent les demandeurs d’asile dans leur quête de logement, dont ils paieront le loyer grâce à leurs chèques d’aide sociale dans l’attente d’un permis de travail.

La ministre Weil dit avoir demandé à Ottawa d’accélérer le traitement des dossiers, processus au bout duquel les réfugiés jugés recevables pourront obtenir un emploi.

« Une fois que tout est en règle, que les demandeurs d’asile sont reconnus comme admissibles, ils peuvent travailler. Dans l’expérience que nous on a et que le gouvernement fédéral a, la plupart qui sont capables de travailler veulent travailler », a-t-elle tenu à souligner.

Une «cadence accélérée», pas une «crise»

L’élue libérale refuse de qualifier la situation de « crise ».

« On a un réseau public et communautaire très fort, des ministères qui ont l’habitude de travailler ensemble dans des situations semblables », a-t-elle souligné.

« Ce qui est différent cette fois-ci, c’est vraiment la cadence accélérée vers la fin du mois de juillet et d’août, a-t-elle poursuivi. Mais le gouvernement fédéral prévoit qu’on aura à peu près le même nombre de demandes d’asile qu’on a eues en 2008, donc 12 000 pour le Québec, 36 000 pour tout le Canada. »

« Ma responsabilité comme ministre de l’Immigration, c’est de suivre ça à la trace et assurer qu’on a les ressources en place et qu’on soit bien coordonnés et pour finalement offrir à ces personnes une prise en charge sécuritaire et digne, a-t-elle martelé. C’est vraiment ça qui est important. »