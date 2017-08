Les jeunes libéraux relancent le débat sur la création d’un ordre des enseignants

Les jeunes libéraux du Québec lanceront la nouvelle année politique, cette fin de semaine, en discutant d’éducation et d’enseignement supérieur — et plus particulièrement de la création d’un ordre professionnel pour les enseignants.

« On pense que ce n’est pas aux syndicats de jouer le double rôle […] de protéger les membres et de réfléchir l’enseignement pour le bien-être des étudiants », a lancé lundi le président de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec (PLQ), Jonathan Marleau, dans un entretien avec Le Devoir.

Le thème de la « valorisation » du métier d’enseignant est ressorti dans les discussions qu’ont eues les jeunes libéraux lors de leur tournée annuelle du Québec, a-t-il ajouté. « Les jeunes nous disaient : […] on veut la reconnaître comme une profession noble, qui apporte beaucoup de bien au Québec. Et en l’encadrant, en la reconnaissant davantage avec un ordre professionnel, ça irait chercher cette valorisation-là », a résumé le jeune président, qui a d’ailleurs autrefois milité au sein de la Fédération étudiante collégiale du Québec.

Rencontre à Sherbrooke

La Commission-Jeunesse du PLQ se réunit samedi et dimanche à l’Université Bishop de Sherbrooke. Les jeunes libéraux — qui disposent d’une « vraie autonomie » et d’une « vraie indépendance de pensée », comme s’en félicite leur président — ont l’habitude de débattre de sujets controversés. Ils ont par le passé abordé la possibilité de récompenser les mères de famille nombreuse, de créer une commission d’enquête publique sur le racisme et la discrimination systémiques ou de faire primer la compétence sur l’ancienneté dans le monde du travail.

Le débat sur la création d’un ordre professionnel des enseignants, bien que récurrent, risque lui aussi d’alimenter les discussions. Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a déclaré au printemps qu’il n’en ferait pas une priorité, sans l’écarter pour autant. La Coalition avenir Québec a quant à elle rouvert le débat sur la question en 2012, puis encore l’an dernier.

Le dernier avis de l’Office des professions sur la question remonte à 2002. L’organisme de surveillance des ordres professionnels avait alors conclu que la création d’un ordre professionnel des enseignants ne paraissait « pas nécessaire », en plus d’être « rejetée par une majorité d’enseignants ».