Le français, menacé dans la sphère publique? Une conclusion hasardeuse.

Le mercredi 2 août dernier, Statistique Canada publiait les données du recensement de 2016 faisant état du paysage linguistique canadien. Selon l’enquête, le nombre de Canadiens déclarant avoir comme langue maternelle une langue autre que le français ou l’anglais a augmenté au pays, passant de 21,3 % en 2011 à 22,9 % en 2016.

Le corollaire de cette croissance fait en sorte que le nombre de Canadiens ayant comme première langue apprise dans l’enfance et encore comprise le français ou l’anglais a décru à des proportions similaires au cours du même intervalle : de 22 % en 2011 à 21,3 % en 2016 quant aux Canadiens ayant déclaré avoir le français comme langue maternelle ; et de 56,9 % 9 à 56,1 % du côté des Canadiens ayant l’anglais comme langue maternelle.

Ces tendances ont également été observées au Québec, où la proportion de Québécois ayant déclaré le français comme langue maternelle est passée de 79,7 % en 2011 à 78,4 % en 2016, et où la proportion de la population parlant uniquement français à la maison est passée de 87 % en 2011 à 86,4 % en 2016.

Amalgames

Ces données sur l’utilisation du français dans la sphère privée illustrent un fait : l’immigration internationale, au Québec comme ailleurs au Canada, s’accroît. Il est par contre hasardeux de créer des amalgames entre la diminution du français comme langue utilisée dans la sphère privée et la potentielle régression du français comme langue d’usage au Québec, information d’ailleurs non disponible dans le cadre de l’étude ayant fait les manchettes cette semaine.

Or, en évoquant dans leur titre le déclin du français à la maison, plusieurs articles publiés au cours des derniers jours ont contribué à répandre l’impression que la langue parlée dans les foyers québécois met en péril la vitalité du français dans la sphère publique, alors qu’aucune donnée probante ne nous permet de tirer de telles conclusions.

D’une part, les familles qui s’établissent ici, par choix ou par concours de circonstances, emportent avec elles un bagage. Au cours de leur nécessaire processus d’intégration, elles se départent à contrecoeur des coutumes de leur pays d’origine et assimilent de nouveaux codes sociaux qui leur permettront de se tailler une place sur le marché du travail au fil du temps.

À ce titre, la sphère privée permet aux allophones de se partager des renseignements sur la société d’accueil dans un cadre sûr, de pallier la solitude et la perte de repères que peut engendrer l’émigration, ou tout simplement d’être soi-même. Pour ces nouveaux arrivants, la francisation demeure un facteur non négligeable d’intégration sociale et économique, processus se déroulant essentiellement dans la sphère publique et n’interférant pas ou peu avec le privé.

Héritage

D’autre part, les enfants issus de ces familles, nés ou arrivés très jeunes au Québec, portent en eux cet héritage. Ayant grandi au carrefour de multiples cultures, ils vivent leur plurilinguisme avec harmonie dans la sphère privée, ayant naturellement effectué les transferts linguistiques requis grâce à leur scolarisation au sein du système d’éducation québécois.

Par ailleurs, les faits saillants du recensement indiquent que la connaissance du français est demeurée stable, à 94,4 % au Québec, entre 2011 et 2016, démontrant que la langue parlée à la maison ne peut être corrélée au fait de fonctionner décemment en français au quotidien.

À ce titre, des études longitudinales qui suivent les cohortes de Québécois de deuxième génération, plutôt qu’une comparaison d’échantillons distincts à intervalles réguliers, seraient plus à même de démontrer la trajectoire linguistique de ceux-ci. C’est exactement ce qu’a réalisé l’Office québécois de la langue française en 2013 dans une étude intitulée « Trajectoires linguistiques et langue d’usage public chez les allophones de la région métropolitaine de Montréal ».

Ces résultats ont démontré que les transferts linguistiques vers le français chez les allophones nés au Canada de deux parents immigrants ont crû entre les périodes allant de 1975 à 1989 et de 1990 à 2006, soit après l’adoption de la Charte de la langue française. Il semble à cet effet avisé de recommander à nos institutions de colliger des données additionnelles sur le sujet afin de poursuivre l’observation des tangentes linguistiques et d’alimenter le débat sur des bases solides.

Il va sans dire que la préservation et la valorisation du français demeurent un objectif noble, vu le contexte minoritaire de la francophonie en Amérique du Nord. Par contre, l’atteinte de cet objectif se fera par l’entremise de mesures faisant du français le vecteur par excellence de promotion sociale au Québec, notamment grâce à l’offre d’emplois de qualité en français et au développement de partenariats économiques avec la francophonie canadienne hors Québec et d’autres États francophones afin de faire croître la force d’attraction du français sur le plan global.

Soyons imaginatifs. Mais de grâce, cessons de nous alarmer quant aux chiffres sur la langue maternelle et d’usage à la maison des Québécois.