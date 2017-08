Anticosti… les faits

Dans l’édition du Devoir publiée le 29 juillet dernier, Brian Myles mentionne, à juste titre, que les malheureux contrats signés par le gouvernement Marois ont coûté très cher aux Québécois afin que l’État québécois puisse devenir un partenaire important des compagnies qui convoitaient le sous-sol d’Anticosti. La facture est salée ! Selon ses dires, ce n’est pas trop cher payé pour mettre fin à ces contrats octroyés aux compagnies pétrolières. Et il a parfaitement raison.

Par contre, il faudrait se rappeler que ces droits d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures ont été cédés aux compagnies pétrolières, à des coûts dérisoires, sous la gouvernance de l’équipe libérale, et ce, bien avant que le gouvernement Marois devienne partenaire avec les entreprises qui exploraient le potentiel pétrolier à Anticosti. Rappelons-nous que ces droits appartenaient bel et bien à l’État québécois. Il est là, le vrai scandale. Malheureusement, cette réalité est trop peu soulignée lorsque vient le temps de parler des mésaventures sur l’île d’Anticosti.