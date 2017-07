Ne pas comparer le projet du Québec souverain au Brexit

La tenue du référendum, le 23 juin 2016, sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) en a incité plus d’un à comparer l’enjeu de ce Brexit avec l’enjeu du projet souverainiste québécois. Chez nous, tant des souverainistes que des fédéralistes établissaient une comparaison entre le bien-fondé ou le mal-fondé de ces deux éventuelles décisions des peuples britannique et québécois. Une année plus tard, plusieurs continuent d’associer le Brexit à la décision de fonder un État souverain que prendrait le peuple québécois.

Dans une entrevue sur les crises récentes de l’Union européenne que les conférenciers Jean Quatremer et Daniel Cohn-Bendit accordaient à la radio de Radio-Canada (émission Médium large du 12 juillet 2017), ils ont laissé entendre que le peuple québécois tient, depuis longtemps, un débat sur sa sortie de la fédération canadienne mais qu’à la différence du peuple britannique, il ne mettra jamais fin à son adhésion. L’animateur Stéphan Bureau tentait de comprendre le pourquoi de cette conception. Rien à faire ! Il s’agissait, répliquait-on, plutôt d’une prédiction que d’une analyse. L’animateur demanda alors : une prédiction court-termiste ? Ce à quoi les invités répondirent : non, non, une prédiction tout court ; l’indépendance du Québec ne deviendra jamais réalité !

Les conférenciers étaient à Montréal avant tout pour traiter de la question « L’Union (européenne) fait-elle la force ? » (Le Devoir du 11 juillet 2017). Si leurs propos à ce sujet suscitent un très grand intérêt chez moi, je suis fâchée toutefois de leur évaluation comparative durant l’émission. De fait, de nombreux souverainistes, dont moi, mettent en évidence les résultats avantageux, pour un État d’outre-Atlantique, d’être membre de l’UE. L’idéal ne serait-il pas de parachever — par une protection sociale agrandie — cette intégration économique, d’ailleurs beaucoup plus grande que celle de l’ALENA puisqu’elle ouvre des possibilités d’emploi à tout l’espace européen ? Les souverainistes du Québec qui sont sociaux-démocrates suivent depuis toujours la réflexion que mènent les institutions européennes sur ce que l’intellectuelle Elizabeth Meehan présente comme l’élaboration d’un droit social nouveau. Nous serions heureux que l’entièreté du projet de l’Europe sociale se réalise. Entre-temps, il est aisé de concevoir qu’un des éléments fondamentaux qui manquent à l’ALENA, c’est sans aucun doute cet acquis décisif de l’UE : sa charte sociale.

Il est inopportun de comparer le oui éventuel du peuple québécois à celui du Brexit voté dans l’État plurinational du Royaume-Uni, lequel est l’un des 28 États membres de l’UE — juridiquement souverains. S’il y a une comparaison légitime à faire, ce serait entre l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Québec. De fait, les peuples d’Écosse et d’Irlande du Nord ont voté contre le Brexit. Malgré cela, maintenant que les négociations commencent, ce sont les positions de Londres que les Européens se montrent de plus en plus impatients de connaître. Ce qui montre clairement que, tel le Parlement d’Ottawa, le Parlement de Londres réduit la marge de manoeuvre pour les peuples écossais et irlandais. Seconde précision : ce n’est pas le Québec qui hésitait au départ et qui n’a pas voulu être dans le bloc économique créé par les accords de libre-échange nord-américain (ALE en 1989, puis ALENA en 1994). Les blocs européen et nord-américain ont rallié la majorité des suffrages respectifs de ces peuples.

Dans l’entrevue au Devoir du 11 juillet dernier, Jean Quatremer mentionnait : « Pour moi, le Brexit a été un wake up call. Je dirais presque que je le souhaitais, ce Brexit. Pour rappeler à l’ensemble des États et des peuples que la construction de l’Union européenne est quelque chose d’extrêmement fragile. » S’il y a un prix à payer pour cette décision, ce ne sera pas l’UE qui le paiera. Or, il y a une distinction énorme entre dire que la France vient de voter contre cet « aventurisme » du Frexit et affirmer que notre peuple non plus ne veut pas payer le prix de sa sortie du Canada. Comparer l’enjeu de l’accès du Québec à sa souveraineté à cet enjeu du Frexit est malencontreux. […]

Nous, Québécois, devons, en revanche, estimer le prix énorme de ne pas devenir un peuple souverain. Il suffit d’évoquer deux dossiers pour illustrer le prix prohibitif de notre refus. D’emblée, il y a le souci écologique causé par le projet de l’oléoduc Énergie Est qui, afin d’assurer le transport pétrolier de l’Alberta au Nouveau-Brunswick, transite par le Québec sans droit ni redevance, mais avec tous les risques pour l’environnement. Le plus grand nombre au Québec proteste : il ne faut pas que le tuyau transite chez nous ! Nous voyons des slogans en ce sens tout le long de la route des navigateurs. Le second dossier concerne l’innovation aéronautique et le fleuron de l’ingénierie qu’est l’avion de la CSeries. À Bombardier, le gouvernement Trudeau n’a rien donné à titre de subvention ; il n’a que prêté un montant moindre qu’espéré ! Quand nous comparons cela avec le soutien majeur, constant, décisif de l’Union européenne à Airbus, nous le voyons une fois de plus : la comparaison ne tient pas.