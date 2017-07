Le Québec, une nation au destin inachevé

Le célèbre « Vive le Québec libre ! » prononcé à Montréal il y a 50 ans (le 24 juillet 1967) par le général de Gaulle nous renvoie à la souvenance, mais aussi à la réflexion sur notre devenir.

Ce n’est pas nécessairement la puissance militaire – notamment de ceux qu’on appelle « les grands » et que sont de nos jours les États-Unis, la Russie et la Chine – qui peut donner une certaine grandeur à un peuple, à une nation. Être « quelque chose comme un grand peuple », pour reprendre cette parole de René Lévesque prononcée en 1976, mais non actualisée, relève bien plutôt de la capacité à entrer dans un processus qui pourrait ouvrir un horizon et de nouvelles perspectives concernant notre devenir dans le monde. Il y a un besoin chez l’homme et chez les collectivités d’aspirer à plus, de se surpasser et de ne pas se contenter de seulement faire du surplace. Il y a des enjeux dans une nation qui ne relèvent pas seulement du pain et du spectacle, qui ne se réduisent pas seulement à bien gérer les problèmes reliés à la santé, à l’emploi et à l’économie, ou encore à se contenter d’avoir comme projet de société la légalisation du cannabis.

Ce renouveau politique ne peut faire non plus abstraction de la question du statut constitutionnel du Québec. Depuis longtemps dans l’impasse, et souffrant d’une certaine lassitude, cet enjeu doit être relancé. Comme l’idée d’un référendum sur l’indépendance est renvoyée aux calandes grecques et qu’il n’y a aucun consensus prévisible sur cette issue, il serait impératif de canaliser les discussions et les actions pour accroître l’autonomie du Québec au sein de l’ensemble canadien. Ce projet d’une véritable Confédération (sorte de souveraineté-association 2.0 impliquant des instances communes) permettrait l’affirmation des deux peuples fondateurs – et partenaires – tout en étant inclusif envers les communautés culturelles et autochtones. Cette année, on célèbre le 150e anniversaire d’une prétendue confédération, mais, dans les faits, le Canada est depuis 1867 une fédération en dépit des modifications apportées à la suite d’ententes et de compromis adoptés au cours de l’histoire.

Comme bien des peuples, et sur une planète désormais unifiée par la technique, il en va ainsi pour le Québec qui se doit lui aussi d’assumer sa singularité au sein d’une planète mondialisée pour mieux continuer sa marche et ne pas devenir inessentiel. Nous sommes à la croisée des chemins, devant une clôture, et c’est cela qui éveille un besoin d’ouverture.