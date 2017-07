Québec tient mordicus à l’exception culturelle de l’ALENA

Le Québec refusera tout compromis sur l’exception culturelle avec le gouvernement Trump, avertit le premier ministre Philippe Couillard à l’approche de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Il a instruit son conseiller spécial Raymond Bachand de se montrer intransigeant en cette matière, a-t-il souligné en marge du Conseil de la fédération mardi. « On va tenir très, très fort sur cette question de l’exception culturelle », a-t-il martelé lors d’une conférence de presse.

La protection des industries culturelles québécoises revêt une importance toute particulière alors que le commerce électronique fleurit. « Pour nous, c’est excessivement important. C’est plus important avec la mondialisation et la numérisation des échanges. Prenez la musique, par exemple. Elle ne s’achète plus comme elle s’achetait — si elle s’achète — du temps du premier [vinyle]. Le transfert des matériels de style culturel par voie numérique, maintenant, devient de plus en plus facile. C’est une raison de plus de porter une attention particulière à ce qui fait notre identité », a ajouté M. Couillard dans la salle Empire de l’hôtel Macdonald. Il qualifie ainsi de « bonne nouvelle » le souhait du gouvernement Trump d’aborder la question du commerce électronique au cours des pourparlers des prochains mois.

M. Couillard a été le seul chef de gouvernement provincial et territorial qui a défilé au micro du Conseil de la fédération à évoquer la préservation de l’« exception culturelle » dans l’ALENA version 2.0. Le premier ministre québécois ne s’en formalise pas. « Il ne faut pas penser que ce n’est pas important pour le reste du Canada. Je crois que les Canadiens veulent également voir des contenus canadiens à leurs écrans », a-t-il dit à la presse.

Des mesures de protection des industries culturelles québécoises et canadiennes constituent des « éléments essentiels » de tout accord de libre-échange, et ce, au même titre que des mesures de protection des industries laitières et forestières, qui se trouvent sous la gestion de l’offre, a-t-il répété.

Après avoir pris connaissance des conditions de renouvellement de l’ALENA par les États-Unis, M. Couillard s’est dit optimiste de voir la gestion de l’offre demeurer intacte. « C’est presque tout l’accord qui est inclus d’une façon ou d’une autre [dans ce document de 18 pages dévoilé lundi par le bureau du représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer]. Il faut bien analyser le phrasé, les mots qui sont utilisés dans le document. Lorsque, par exemple, il est question d’agriculture, on ne nomme pas spécifiquement la politique de la gestion de l’offre. On demande des “échanges plus justes”. Mais, ils sont justes, les échanges. En fait, le Canada importe plus de produits laitiers que les Américains. Alors, là-dessus, je n’entrevois pas de grandes difficultés. Les Américains ont également des pratiques en agriculture qui pourraient être discutées », a-t-il affirmé.

Chose certaine, il est « totalement irréaliste » à ses yeux d’anticiper un dénouement des négociations d’ici « quelques mois ». « On fait face à une longue négociation. […] Ça va prendre des années », a-t-il prévenu.