Cimetière musulman: La Meute actif dans le comité du non

Plusieurs membres du petit groupe d’opposants au projet de cimetière musulman à Saint-Apollinaire sont également membres du « clan » local du groupe identitaire La Meute, qui dit militer contre l’islam radical.

Le porte-parole de La Meute ne s’en cache pas d’ailleurs. « Il y a certains des membres du comité [du non] qui sont membres de La Meute, a déclaré Sylvain Brouillette en entrevue au Devoir. Mais ce n’est pas une initiative de La Meute. On les a soutenus dans l’intérêt de l’exercice démocratique. »

Créé en 2015 par des vétérans des Forces armées canadiennes, La Meute est un groupe identitaire qui dit vouloir combattre l’implantation de l’Islam radical. Ses membres se défendent d’être xénophobes et d’appartenir à l’extrême droite et accusent les médias qui font ce genre d’association de faire de la désinformation.

Cet enjeu a déjà fait l’objet d’un texte samedi dans le média Web Ricochet. Selon nos vérifications, au moins six des membres les plus actifs du comité du non — Comité de l’alternative citoyenne — apparaissent sur Facebook comme membres du clan 12, en Chaudière-Appalaches, de La Meute. La page du groupe recense un total de 117 membres, dont la porte-parole du comité, Sunny Létourneau.

Lundi, Le Devoir a tenté en vain de joindre Mme Létourneau pour en savoir plus sur son engagement au sein de La Meute. Dans des entrevues passées, elle a souvent répété qu’elle n’avait rien contre les musulmans, mais s’opposait au projet pour d’autres motifs, dont leur refus de cohabiter avec des non-musulmans dans un cimetière. Mme Létourneau n’avait par ailleurs pas le droit de vote au référendum de samedi.

Quant à M. Brouillette, qui s’exprime parfois sous le nom de Sylvain Maikan, il connaît bien Saint-Apollinaire, puisqu’il y possède un commerce. Le rôle des clans locaux comme le clan 12, avance-t-il, est de « s’affairer surtout à cibler des objectifs politiques locaux. […] En ce moment, on a sept clans actifs sur 17 et on est en train d’établir les autres pour avoir une couverture provinciale ».

Le porte-parole de La Meute répète que ce n’est pas l’aspect religieux qui les intéressait dans le dossier. « Nous, on pense que les musulmans, ils ont droit d’avoir un cimetière. Tout le monde en a. Les juifs en ont, les catholiques en ont, dit-il. On s’est fait connaître par notre combat contre l’islam radical, mais notre mandat, en fait, c’est de faire la promotion de la laïcité au Québec. On prend la défense de la démocratie. »

Le statu quo impensable

Or, beaucoup s’interrogent justement depuis quelques semaines sur la valeur démocratique d’une consultation quand seulement les voisins immédiats peuvent y participer (49 personnes sur une population de plus de 3000 personnes).

Rappelons que 36 des 49 citoyens éligibles se sont prévalus de leur droit de vote. Dix-neuf d’entre eux ont voté contre le projet, soit seulement trois de plus que ceux qui ont voté pour. Un autre bulletin a été rejeté.

Interrogé là-dessus, le porte-parole de La Meute renvoie la balle au maire qui, dit-il, aurait pu demander au ministère l’autorisation de faire un référendum à plus grande échelle.

Rejoint à cet égard, le maire Bernard Ouellet rétorque que ce n’est pas si simple. C’est l’animatrice et ex-ministre Nathalie Normandeau qui lui en avait fait la suggestion lors d’une entrevue à la radio après la séance d’information du 29 mars. « Elle avait dit que peut-être ça se ferait de faire une demande de dérogation au ministre. On l’a pas fait, mais c’est pas automatique, ça là. […] Ça ne m’a pas été offert par le ministère ou le DGE, ça. Il faut vraiment envoyer une ministre, lui expliquer la situation… Est-ce qu’il aurait accepté ? Je ne le sais pas. »

Du côté du gouvernement, le ministre responsable des relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, a laissé entendre que le statu quo n’était pas possible dans ce dossier. « Sur le fond de la question, j’espère ardemment qu’il y aura une solution très, très prochainement. On ne peut pas laisser ça en suspens », a-t-il déclaré en marge du Conseil de la fédération à Edmonton.

Du côté de Québec, le maire Régis Labeaume était aussi peiné par les résultats du vote, mais a pris ses distances de la démarche du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) en qualifiant ce projet de « privé ». « Je rappelle que les musulmans qui veulent se faire enterrer à Québec peuvent le faire à Saint-Augustin. Il y a 500 lots pour eux autres », a-t-il dit.

Le maire de Québec a également déploré que « 49 personnes aient droit de vie ou de mort sur un projet qui a un impact sociologique important au Québec ». « Il faut se poser des questions sur notre système de gouvernance. »

Au cabinet du ministre des Affaires municipales, on souligne que la nouvelle loi sur les gouvernements de proximité (122) vise justement à donner plus de souplesse aux élus municipaux en matière de référendums.

« Dans le cadre de la nouvelle loi, le processus vise justement à permettre une plus grande participation des citoyens en amont des décisions », a déclaré Marie-Ève Pelletier, l’attachée de presse du ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux. « Ça facilite aussi le dialogue. »

Le projet de loi 122 n’était d’ailleurs pas encore adopté lors de l’ouverture du registre pour la consultation à Saint-Apollinaire.

Adoptée à la fin de la session, la loi 122 donne aux villes le pouvoir d’élaborer leur propre politique de consultation. Or, cette politique devra se baser sur des balises que le ministère n’a pas encore rendues publiques. Les villes qui le souhaitent, par ailleurs, pourront conserver le processus référendaire actuel.

Le CCIQ critiqué

Par ailleurs, des voix se sont élevées pour critiquer le CCIQ dans ce dossier. La présidente de l’Association de la sépulture musulmane, Hadjira Belkacem, estime que l’organisation aurait pu faire preuve de plus de souplesse dans ce dossier. « Le Centre culturel islamique ne représente que le Centre culturel islamique. Il ne faut pas oublier que la communauté musulmane n’est pas représentée par une mosquée. On les a approchés pour collaborer et travailler ensemble, mais ils ont refusé, et c’est déplorable », a-t-elle soutenu.

« Le problème était l’approche inadéquate du Centre islamique, qui voulait avoir son cimetière sans le consentement de la population. Je vous assure que les habitants de Saint-Apollinaire ne sont pas contre un cimetière musulman, eux. Ils voulaient partager le terrain, parce qu’ils ont aussi besoin de ce terrain. »

Le Devoir a tenté sans succès de joindre les porte-paroles du CCIQ lundi. Leurs boîtes vocales étaient pleines.



Avec Marie-Lise Rousseau et Marco Bélair-Cirino