Jean-François Lessard se rallie à Gabriel Nadeau-Dubois

À moins de cinq jours du congrès de Québec solidaire, le candidat au poste de porte-parole Jean-François Lessard jette l’éponge. Il a annoncé mardi son ralliement au favori de la course, Gabriel Nadeau-Dubois.

« La priorité, pour moi, est de travailler à la cohésion interne du parti dans les mois qui s’en viennent. C’est dans cette optique que je me rallie à Gabriel Nadeau-Dubois », a-t-il affirmé par voie de communiqué. « Je me rallie aussi car je suis d’avis que, de par son expérience médiatique et politique, Gabriel Nadeau-Dubois a fait la preuve qu’il était capable d’occuper le poste de porte-parole », a-t-il ajouté.

M. Lessard a milité au cours des dernières semaines pour des alliances avec d’autres partis politiques — au premier chef le Parti québécois — afin de chasser le Parti libéral du Québec du pouvoir en 2018, qui est opposé à réformer le mode de scrutin. « Cette décision est importante. Peu importe la décision prise par les membres, il y aura des déceptions », a mis en garde M. Lessard, tout en s’engageant à « travailler avec le prochain porte-parole ».

M. Nadeau-Dubois s’est réjoui de cet appui surprise. « Cet appui ne change pas ma position sur les alliances avec les autres partis, qui est modérée et prudente », a-t-il toutefois précisé. L’ex-porte-parole de la CLASSE est « favorable à [l’idée d']entamer des discussions avec les partis politiques qui mettront en avant un programme résolument progressiste et indépendantiste et qui feront la promotion du mode de scrutin proportionnel ».

D’autres détails suivront.