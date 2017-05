Gaétan Lelièvre éjecté du caucus péquiste

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, éjecte le député Gaétan Lelièvre du caucus de l’opposition officielle pour avoir, il y a près de 10 ans, « posé des gestes contraires à l’éthique et à la déontologie en acceptant des faveurs d’une firme d’ingénierie ».

« J’ai demandé à Gaétan de quitter aujourd’hui le caucus du Parti québécois jusqu’à nouvel ordre, le temps de donner aux autorités compétentes le loisir d’effectuer toute éventuelle vérification si elles le jugent opportun et le temps nécessaire de voir si d’autres informations s’ajoutent au dossier », a déclaré M. Lisée lors d’un point de presse mardi avant-midi.

Voyez le point de presse du chef péquiste Jean-François Lisée et du député Gaétan Lelièvre.

Le chef péquiste n’a pas digéré d’apprendre dans l’édition de mardi du Journal de Québec que M. Lelièvre a accepté des cadeaux de la firme Roche, alors qu’il était directeur général de la Ville de Gaspé (2008-2009).

Selon Québecor média, M. Lelièvre a notamment sollicité et obtenu de la part de Roche des billets de hockey au Centre Bell et un coup de pouce pour vendre son bateau. Il a aussi pu séjourner dans le condo appartenant au responsable du développement des affaires, Martin Lapointe, à Québec. Durant la même période, Roche s’était vu confier la tâche de concevoir des travaux totalisant 50 millions de dollars dans le secteur Rivière­­-au-Renard, à Gaspé.

Pour sa part, M. Lelièvre a « regretté » avoir dissimulé ses informations à l’état-major du PQ. Il soutient toutefois que les procureurs de la Commission Charbonneau étaient avisés de toutes ces informations.

L’élu a offert mardi ses excuses à la fois à la population de Gaspé, à sa famille, y compris politique. « J’ai toujours attaché la plus haute importance à la défense des régions et des gens de mon coin de pays, cependant je me rends compte que je n’aurais jamais dû accepter certains avantages offerts, je dis bien offerts, à de nombreuses reprises j’ai décliné, mais à quelques reprises certains avantages ont été acceptés. Je me suis donc mis dans une situation d’apparence de conflit d’intérêts », a reconnu l’ex-ministre délégué aux Régions.

Il a réitéré n’avoir jamais octroyé de contrat à Roche en échange de « gratification, récompense, avantage ». « Jamais Gaétan Lelièvre n’a posé un geste illégal, Gaétan Lelièvre a toujours géré, administré les biens publics dans l’ensemble des fonctions que j’ai occupées depuis l’âge de 20 ans avec la plus grande rigueur », a poursuivi M. Lelièvre.

Celui-ci siégera désormais comme député indépendant aux côtés de Gerry Sklavounos, Martine Ouellet, Claude Surprenant et Pierre Paradis. « Comme député, j’entends continuer à défendre jour après jour les intérêts de mon comté, de ma circonscription comme député indépendant », a-t-il fait valoir.

D’autres détails suivront.