Un devoir envers la population québécoise

Réplique à la lettre ouverte de Stéphane Lessard parue le 10 mai 2017, « M. Lisée, on se calme le pompon… au sujet de la convergence ? »

Selon les plus récents coups de sonde, la majorité des Québécois souhaite que le gouvernement libéral ne soit pas réélu en 2018. Compte tenu du mode de scrutin actuel et de la division du vote entre les différents partis, le Parti libéral du Québec (PLQ) continue d’être en tête des intentions de vote. Face à ce blocage politique, le Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée à sa tête, a entrepris une démarche sincère de convergence avec Québec solidaire (QS), afin de maximiser les chances de se débarrasser des libéraux à la prochaine élection générale.

Cette démarche vise à répondre à une réelle préoccupation de la population et nous estimons qu’il est de notre devoir envers la population québécoise de tout faire pour y parvenir. Et nous ne sommes pas les seuls, puisque 80 % des délégués de QS au conseil national de novembre dernier ont déjà partagé ce constat en appuyant l’ouverture des discussions.

Contrairement au dire de M. Lessard, le PQ, QS et les autres formations politiques souverainistes ont des discussions fréquentes au sein de OUI-Québec. Les pourparlers sur un éventuel pacte électoral demeurent en attente d’une décision des membres de QS à l’occasion de leur congrès de mai. Jamais le chef du PQ n’a lancé d’ultimatum, malgré ce que certains titres plus sensationnalistes ont pu laisser entendre. Il a plutôt précisé les horizons selon lesquels la signature d’une entente électorale était réaliste et réalisable.

Étant interpellé par plusieurs membres de QS pour obtenir des précisions de la part du PQ, il est normal d’offrir des réponses. Nous ajoutons qu’il n’est pas réaliste de n’entamer ces discussions qu’en novembre 2017. Nous avons aussi fourni des réponses que M. Lessard ne semble pas avoir lues au moment d’écrire sa missive. Nous proposons des mesures communes phares importantes pour l’avenir du Québec : réforme du mode de scrutin, salaire minimum à 15 $, opposition au projet Énergie Est. Ce ne sont que quelques exemples des positions sur lesquelles nous pouvons êtes d’accord et qu’il est possible de réaliser dans le mandat 2018-2022.

Dans cette discussion franche et honnête, nous ne pouvons que souhaiter que les hautes instances de QS emboîtent le pas en favorisant le dialogue entre nos formations politiques et en respectant la démocratie interne de nos deux partis politiques. Pour progresser, il faut se donner les moyens d’amorcer cette discussion rapidement. Les efforts récents du PQ et de son chef visent non seulement à démontrer notre bonne foi, par exemple dans Gouin ou dans le sauvetage de Sainte-Marie–Saint-Jacques, mais également à fournir les informations nécessaires aux membres de QS pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée sur la possibilité d’un déblocage politique historique au Québec.