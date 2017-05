Quand ça compte, c’est Toronto

Comme si c’était nécessaire, le gouvernement Trudeau a renforcé l’hégémonie financière de Toronto en choisissant la Ville Reine plutôt que Montréal comme siège de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC). Aux côtés d’investisseurs privés et institutionnels, l’organisation chapeautera des projets de quelque 200 milliards au cours des dix prochaines années.

On peut comprendre la frustration du président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, qui, avec toute la communauté d’affaires montréalaise, avait mené bataille pour obtenir que la BIC, dont le capital de départ est de 35 milliards, s’établisse à Montréal. Après tout, la métropole québécoise, avec ses grandes firmes d’ingénierie comme Lavalin ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec, abrite une expertise enviable dans la réalisation de grands projets d’infrastructures.

Qui plus est, le modèle sur lequel s’appuie Ottawa pour créer la BIC vient de Michael Sabia et de la Caisse, l’institution étant notamment engagée dans le projet du Réseau électrique métropolitain (REM) et dans la Canada Line du SkyTrain qui roule déjà à Vancouver.

Michel Leblanc a déploré que les ministres québécois du cabinet Trudeau ne fassent pas le poids quand « vient le temps de défendre les dossiers économiques stratégiques pour Montréal ». Il a parfaitement raison. Ils ont devant eux le ministre des Finances, Bill Morneau, député de Toronto-Centre.

Pour justifier la décision, on a fait valoir que les grandes banques canadiennes conduisent leurs affaires de Toronto, tout en signalant la présence dans la métropole ontarienne de grands investisseurs du secteur privé. Si on suit le raisonnement d’Ottawa, comme Toronto est un pôle financier plus important que Montréal, tout nouveau développement d’importance en ce domaine doit revenir à la Ville Reine. Comme si l’activité financière à Montréal ne comptait plus.

Pour la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, l’important, c’est d’obtenir l’argent de la BIC. C’est comme dire que l’expertise et l’activité économique n’importent pas puisque le Québec encaisse l’argent de la péréquation.

Et puis, Ottawa, supposément pour dorer la pilule, a annoncé la création à Montréal de l’Institut de financement du développement du Canada, doté de 300 millions, pour financer des projets dans des pays en développement. Il paraît que Montréal détient une expertise en la matière. L’image est saisissante : les infrastructures du pays élaborées à Toronto et celles des pays du tiers monde réservées à Montréal.