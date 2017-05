L’idée d’une triple alliance anti-libérale se heurte à un mur

L’idée d’une triple alliance entre le Parti québécois, Québec solidaire et la Coalition avenir Québec pour chasser les libéraux du pouvoir se heurte à un mur. « C’est une idée qui est mort-née », a dit froidement le chef péquiste, Jean-François Lisée, dans un point de presse mercredi avant-midi.

La proposition de désigner des candidats communs au PQ, à la CAQ et à QS aux prochaines élections générales afin de maximiser les chances d’élire un nouveau gouvernement, qui s’attellera essentiellement à la tâche d’instaurer un mode de scrutin proportionnel mixte au Québec, émanait de l’exécutif du PQ de la circonscription de La Prairie. « C’est de la pensée magique pure et simple », a lancé sans ambages M. Lisée, avant de rappeler que la proposition controversée n’a pas passé la rampe du congrès de la Montérégie.

Montrant du doigt les « immenses divergences idéologiques » entre le PQ et la CAQ, M. Lisée a tué dans l’oeuf tout projet d’alliances électorales avec son homologue caquiste, François Legault, d’ici au prochain rendez-vous électoral, prévu le 1er octobre 2018. « On ne va pas se débarrasser des coupeurs libéraux puis les remplacer par des coupeurs caquistes », a-t-il affirmé avant d’ajouter : « Qu’est-ce qu’ils nous disent, les Québécois ? Ils ont mal à leur santé, à leur éducation, à leur justice et à leur identité. Et pour faire en sorte qu’on réponde à ce malaise-là, qui est réel, il faut réinvestir dans nos services publics. »

Plus de détails suivront.