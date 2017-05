La triple alliance

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n’est-ce pas ? Comme s’il n’était pas assez difficile de s’entendre à deux, voilà que l’association péquiste de La Prairie propose une triple alliance entre le PQ, QS et la CAQ pour chasser les libéraux et modifier un mode de scrutin qui garantit pratiquement leur réélection en raison de la division du vote francophone.

Dans sa chronique de jeudi dernier dans Le Journal de Montréal, l’ancien président du Conseil du trésor Joseph Facal allait dans le même sens. Face au fossé idéologique qui sépare les partis d’opposition, leur désir de changer le mode de scrutin est la seule chose qui les unit, constatait-il. L’entente ne durerait donc que le temps nécessaire pour le modifier, après quoi une élection anticipée permettrait à chacun de reprendre ses billes et le paysage politique serait reconfiguré pour traduire réellement la volonté de la population.

On peut toujours rêver, mais une sorte d’union sacrée pour débarrasser le Québec des libéraux relève de la chimère. Sans même parler de contenu, la mécanique d’une éventuelle alliance ne serait pas facile à régler. On évoque la tenue de primaires pour choisir des candidats communs ou encore un partage des circonscriptions, mais après des années de discussions sur la « convergence » au sein de la famille souverainiste, ces questions n’ont jamais été résolues. Les étendre à la CAQ augmenterait la difficulté de façon exponentielle.

Au lendemain des élections de 2012, Jean-François Lisée avait proposé à Pauline Marois de former un gouvernement de coalition en offrant des ministères à la CAQ et à QS, mais cela semble maintenant hors de question. « Ni QS ni nous ne voulons qu’il y ait des ministres de QS au gouvernement du Parti québécois », a-t-il déclaré dimanche à l’occasion du congrès régional du PQ de la Capitale-Nationale.

Dans le cas de la CAQ, M. Lisée ne s’est jamais fait d’illusion. « François Legault veut être premier ministre, et c’est sa dernière chance. Il ne fera d’alliance avec personne », avait-il déclaré en septembre dernier. Il est clair que la proposition des péquistes de La Prairie ne présente aucun intérêt aux yeux de M. Legault.

Quand il a quitté le PQ pour la CAQ au début de 2016, l’ancien conseiller de Mme Marois Stéphane Gobeil a expliqué en être arrivé à la conclusion que la fuite en avant vers l’indépendance ne pouvait que faire le jeu des libéraux, même si lui-même demeurait souverainiste. « Pour briser le monopole libéral, il faut unir les caquistes et les péquistes de bonne volonté derrière un projet alliant prospérité et fierté », c’est-à-dire derrière la CAQ.

Si M. Legault veut devenir premier ministre un jour, il faut que la CAQ remplace le PQ comme véhicule du nationalisme québécois. Dès lors, il a tout intérêt à ce qu’une nouvelle défaite le plonge dans une crise qui pourrait remettre son existence en question, quitte à ce que cela se traduise par un autre mandat libéral.

Une entente incluant la CAQ pourrait sans doute avoir un plus grand impact en nombre de sièges, mais il est bien connu qu’« un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». Une alliance, même de portée limitée, avec QS est la seule que le PQ peut envisager de façon réaliste. On peut toutefois se demander si l’ultimatum lancé aux militants solidaires, qui se réuniront en congrès dans dix jours, était la meilleure façon d’y parvenir.

La conclusion d’une triple alliance n’en garantirait d’ailleurs pas le résultat. L’expérience démontre l’extrême difficulté de s’entendre sur une réforme du mode de scrutin, même entre des gens qui la souhaitent. Penser que l’opération pourrait être réalisée en quelques mois est une hypothèse très optimiste.

Entre-temps, le gouvernement devrait s’attaquer à de nombreux dossiers qui ne feraient pas forcément l’unanimité. Certains pourraient sans doute être mis en veilleuse ou faire l’objet de compromis, mais il faudrait bien présenter un budget dont l’adoption serait indispensable à la survie du gouvernement. Comment la CAQ pourrait-elle renoncer à des baisses d’impôt qu’elle ne cesse de réclamer, mais dont le PQ et QS ne veulent pas ? Inversement, QS pourrait difficilement renoncer aux augmentations qu’il souhaite imposer aux plus fortunés.

Le report du référendum à un deuxième mandat permettrait théoriquement la conclusion d’une trêve avec la CAQ sur le front constitutionnel, mais si le premier mandat prenait fin dès que la réforme du mode de scrutin serait faite, cela signifierait-il que la date du référendum serait devancée ou qu’il serait au contraire reporté à un troisième mandat ? Cela provoquerait de passionnantes discussions au PQ.