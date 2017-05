Procès Normandeau: pas de justification pour l’acte d’accusation direct

La Couronne a refusé lundi matin d’expliquer sa décision de procéder par acte d’accusation direct dans le dossier de l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau, de l’ex-ministre et organisateur libéral Marc-Yvan Côté et de leurs cinq coaccusés.

Cette façon de procéder prive les accusés d’une enquête préliminaire, une étape qui peut notamment permettre à la défense de contester les actes d’accusation déposés contre son client.

« La décision a été prise. Nous avons déposé un acte [d’accusation direct]. Il s’agit d’une procédure qui est prévue au Code criminel et c’est une prérogative de la poursuite. C’est tout ce que je dirai », a déclaré le procureur au dossier, Claude Dussault, à sa sortie de la salle d’audience du palais de justice de Québec.

L’absence de justification pour ce revirement de situation, un an après la décision d’aller de l’avant avec une enquête préliminaire, a irrité la défense. « C’est à la poursuite de vous expliquer pourquoi ils ont eu peur de la tenue de l’enquête préliminaire », a réagi l’avocat de Nathalie Normandeau, Maxime Roy. « On s’estime insatisfaits des réponses — ou de l’absence de réponses — qui nous sont fournies aujourd’hui. »

L’acte d’accusation direct déposé par la Couronne modifie légèrement les chefs d’accusation déjà annoncés. « [Les chefs] ne sont pas identiques. Il y a certains correctifs qui ont été apportés », a expliqué Me Dussault. Certains chefs ont été regroupés ; d’autres ont été disjoints, a-t-il ajouté.

Les sept accusés dans le dossier étaient au palais de justice de Québec. Ils ne se sont pas adressés aux médias.

Devant le juge Raymond Pronovost, de la Cour supérieure, les deux parties se sont entendues pour revenir en cour le 11 septembre. Elles devront entre-temps avoir recours à la gestion d’instance, qui doit assurer le déroulement plus efficace des procédures.

Plus d’un an après le coup de filet de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) qui a mené à l’arrestation de Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et cinq autres personnalités du monde politique, la Couronne n’a toujours pas terminé de divulguer sa preuve. La quatrième étape de divulgation a été complétée dimanche : elle contient 14 Go de documents.

Outre M. Côté et Mme Normandeau, l’ex-chef de cabinet de cette dernière, Bruno Lortie, l’ex-attaché politique de Pauline Marois, Ernest Murray, l’ex-président de Roche, Mario W. Martel, l’ex-vice-présidente de Roche, France Michaud et l’ex-maire de Gaspé, François Roussy, ont été arrêtées au terme des enquêtes Joug et Lierre de l’UPAC. Ils font face à divers chefs d’accusation de fraude, complot et abus de confiance.