Le PQ tend la main à QS… en accentuant la pression

Le conseil exécutif national du Parti Québécois (PQ) a publié vendredi une lettre qui prend des airs d’ultimatum adressé aux membres de Québec solidaire (QS), afin qu’ils se prononcent sur l’option d’un pacte électoral dès leur congrès de la fin du mois de mai.

La missive est parue au terme de semaines houleuses pour le Parti libéral du Québec (PLQ), que le PQ dit souhaiter « déloger » en formant des pactes électoraux.

Bien qu’il reconnaisse dans sa lettre que la décision de former des alliances électorales « appartient entièrement aux militantes et aux militants de Québec solidaire », le PQ souligne néanmoins qu’il « n’est question, ni pour QS ni pour le PQ, de mariage, de fusion ou de lien organique, quel qu’il soit ».

Pendant leur congrès, qui s’ouvre le 19 mai, les membres de Québec solidaire pourront décider de rejeter tout pacte électoral avec le PQ, d’ouvrir les négociations à ce sujet ou de reporter la décision en novembre.

Processus démocratique

La dernière option n’emballe visiblement pas le PQ. « Un report du débat en novembre, c’est-à-dire un report de la négociation à la toute fin de 2017 et une ratification qui déborderait en 2018 – donc à quelques mois de l’élection –, posera des problèmes quasi insurmontables », souligne son conseil exécutif national.

Surtout, QS s’est engagé en novembre dernier à trancher la question des alliances et pactes électoraux en mai, rappelle le PQ. « C’est sur la foi de ce calendrier que le Parti Québécois a organisé ses propres échéanciers des derniers mois », est-il écrit dans la lettre. L’espoir, pour le PQ, est d’ouvrir les négociations au printemps et d’en soumettre les résultats aux instances de partis à l’automne.

Or, Québec solidaire ne semble pas aussi pressé. « Il ne reste plus que deux semaines avant que les membres de la formation politique se prononcent sur la possibilité de négocier des ententes électorales avec d’autres partis politiques », a rappelé le secrétaire général du parti, Gaétan Châteauneuf, dans une lettre qu’il signe au nom de l’exécutif de QS. « Il faut respecter notre processus démocratique interne », ajoute-t-il, en rappelant que « différentes propositions sont présentement débattues concernant de possibles ententes avec d’autres partis politiques ».

Ni Québec solidaire ni Option nationale ne s’en cachent : des négociations ont été entamées au cours des derniers mois afin d’étudier la possibilité d’une fusion, qui pourrait se concrétiser à l’automne.

Mais « malgré leurs divergences et leur farouche indépendance d’esprit, nous croyons que les militants du Parti Québécois et de Québec solidaire ont un bout de chemin à faire ensemble », insiste l’exécutif du PQ. « Le système électoral actuel, désuet, fait en sorte que la division des progressistes sert les intérêts du PLQ », note-t-il aussi.

Le PQ, qui a abandonné en 2011 sa proposition prônant l’instauration d’un mode de scrutin de type proportionnel, s’est depuis engagé à introduire un régime proportionnel mixte régionalisé. Il mise sur ce rapprochement avec QS, de même que sur des suggestions communes des deux partis — refus des baisses d’impôt, réinvestissement en santé, en services sociaux et en éducation, notamment — pour parvenir à conclure des pactes électoraux qui doivent servir à déloger le gouvernement libéral actuel. « Nous entendons l’appel pressant de nos concitoyennes et concitoyens, qui souhaitent très majoritairement se débarrasser, l’an prochain, d’un gouvernement libéral qui a déjà causé trop de dommages au tissu social et à la vitalité du Québec », écrit ainsi le PQ.

Le PLQ vit des semaines mouvementées. Des fuites médiatiques ont révélé la semaine dernière que l’Unité permanente anticorruption a surveillé l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier libéral Marc Bibeau au moins jusqu’en 2016. Le président du syndicat représentant les policiers de Montréal, Yves Francoeur, a aussi déclaré qu’une enquête impliquant deux élus libéraux — dont un siégerait toujours à l’Assemblée nationale — a été bloquée en plus haut lieu, après avoir été transmise au Directeur des poursuites criminelles et pénales.