100 millions de dollars dans le chemin de fer gaspésien

Le premier ministre Couillard annonce un investissement de 100 millions dans le chemin de fer que Québec avait acquis en Gaspésie il y a deux ans. Une somme qui permettra de desservir en priorité la cimenterie de Port-Daniel.

« On veut donner un signal de vigueur économique », a déclaré vendredi le premier ministre Couillard lors d’une conférence de presse à New Carlisle. Il s’agit aussi, a-t-il dit, de « donner aux Gaspésiens la capacité » de prendre en main leur avenir.

La somme de 100 millions vise à réparer l’ensemble du chemin de fer entre Matapédia et Gaspé sur une distance de 325 kilomètres. Or, selon M. Couillard, il faudra probablement investir davantage pour réaliser la totalité du projet.

Le projet se déclinera par étapes. Les travaux débuteront entre Matapédia et Caplan « dans les prochains mois ». On reliera ensuite Caplan à Port-Daniel, où se trouve la cimenterie McInnis, idéalement d’ici trois ans, a dit le premier ministre. Enfin, l’échéance du troisième tronçon jusqu’à Gaspé est plus floue. Le premier ministre a parlé d’un horizon de « quelques années ».

Cela veut dire que l’entreprise d’éoliennes LM Power de Gaspé devra continuer à se contenter des camions pour exporter ses pales vers le Texas.

Ces dernières années, les problèmes du chemin de fer ont contribué à l’isolement de la région, où les services d’autobus interurbains ont aussi été coupés.

Pour l’heure, le projet a comme priorité le transport des marchandises, mais le gouvernement espère permettre la relance du transport de passagers dans un deuxième temps. Il faudra alors trouver un opérateur comme VIA Rail par exemple, a dit M. Couillard.