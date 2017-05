L’enquête sur Charest et Bibeau va aboutir, assure Lafrenière

L’enquête « Mâchurer », visant notamment l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier du Parti libéral du Québec Marc Bibeau, connaîtra tôt ou tard son dénouement, a promis le commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière. « On va déposer [le dossier] au DPCP [Directeur des poursuites criminelles et pénales], j’en suis convaincu », a-t-il déclaré à l’Assemblée nationale jeudi.

M. Lafrenière a assuré aux élus de la Commission des institutions qu’« en aucun temps, la conclusion de cette enquête-là n’a été menacée par [la] fuite » d’informations-clés dans les médias il y a 10 jours. « Si la personne qui a fait ça pensait nous déstabiliser, elle ne nous a que distraits. Soyez certains que je vais me rendre au bout de cette enquête-là », a-t-il ajouté.

Les documents coulés à Québecor média sur « Mâchurer » proviennent « selon toute vraisemblance » de l’UPAC, estime le commissaire. Deux enquêteurs indépendants s’affairent actuellement à débusquer « le bandit qui a fait ça ».

Les enquêteurs affectés à « Mâchurer » ont plutôt été ralentis par une salve de demandes des défendeurs visant à les empêcher d’utiliser l’information contenue sur un ordinateur perquisitionné dans le cadre d’une enquête « parallèle », a expliqué M. Lafrenière. « En 2013, il y a eu une saisie de données dans un ordinateur. Et, les défenseurs nous ont tout de suite fait une requête Lavallée. […] Depuis 2013 qu’on négocie pour avoir un déblocage. »

Le dossier a récemment débloqué. « Il y a quelques semaines, on a commencé à mettre en place le processus avec un ami de la Cour pour aller dans cette banque de données-là. Parce que c’est un point important, cette banque de données-là va nous apporter du plus pour bien ficeler l’enquête “Mâchurer”. […] On est en train d’examiner des téraoctets de données. Ça va prendre le temps que ça va prendre », a-t-il fait valoir.

Après s’être évertué à dissiper les craintes selon lesquelles une « immunité » protégerait des élus libéraux, M. Lafrenière a appelé les élus d’opposition à « arrêter de mettre de la pression sur les enquêteurs pour que ça aille plus vite ». L’UPAC se refuse à « tourne[r] les coins ronds » puisque, selon lui, « les gens veulent voir des menottes, mais ils veulent aussi voir des condamnations ».

Allégations de Francoeur : l’UPAC et la SQ n’ont rien trouvé

Par ailleurs, M. Lafrenière a jeté le doute sur les allégations faites par le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, selon lesquelles des procureurs ont été empêchés de porter des accusations criminelles contre deux députés du Parti libéral du Québec qui auraient accepté de procéder à des « modifications législatives en retour de contributions [de promoteurs immobiliers liés à la mafia italienne] au [PLQ] ».

L’UPAC « n’a rien trouvé » dans ses archives au sujet de deux libéraux, dont un siégerait toujours à l’Assemblée nationale, ayant fait l’objet d’écoute électronique dans une affaire de fraude ou de trafic d’influence, a indiqué le commissaire. « Ce que M. Francoeur décrivait, ça ressemblait pas mal à notre business. On a reculé, avec la Sûreté du Québec, dans les années, pour de l’écoute électronique d’élus. On s’entend-tu qu’on s’en souviendrait ? Et on n’a rien trouvé. »

Enfin, M. Lafrenière a indiqué que M. Francoeur n’a pas rencontré, comme il l’avait pourtant promis, les enquêteurs de l’UPAC.