Des subventions aux propriétaires plutôt que des logements sociaux

Un rapport déposé au ministre Martin Coiteux propose de subventionner certains propriétaires privés afin de les encourager à louer leurs appartements à des locataires plus démunis.

Le gouvernement envisage de subventionner les rénovations de certains propriétaires privés afin de les encourager à louer leurs appartements à des locataires plus démunis recevant des suppléments au loyer, a appris Le Devoir.

Cette mesure pourrait faire partie de la réforme du programme de logement social AccèsLogis du ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux. Elle a été proposée dans un rapport déposé au ministre par le député Norbert Morin la semaine dernière au terme d’une consultation publique.

« La proposition provenant des propriétaires privés de rénover des immeubles existants afin de les transformer en logements sociaux mérite d’être considérée, écrit-il dans le rapport. Différentes avenues pourraient être étudiées, de l’offre de crédits fiscaux à la subvention directe aux propriétaires. »

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), on précise que les appartements visés par le programme garderaient le même statut légal et appartiendraient toujours aux propriétaires privés.

Toutefois, ces derniers s’engageraient par contrat à les louer à des gens recevant des suppléments au loyer (PSL).

Contrairement à AccèsLogis, qui finance la construction de nouveaux logements sociaux(coopératives, OBNL, etc.), les PSL subventionnent directement les gens pour les aider à se loger sur le marché privé. Avec un PSL, ils ne consacrent pas plus de 25 % de leur revenu à se loger. L’Office d’habitation se porte garant du paiement du loyer et s’assure de la qualité des logements choisis.

Aide à la pierre ou aide à la personne

Joint par téléphone, le principal lobby de propriétaires s’est d’abord montré étonné par cette proposition qui n’émane pas de lui mais de propriétaires privés et d’élus municipaux présents lors de la consultation publique. « Ce n’est pas bête », a fait valoir Hans Brouillette, de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ). « Ça va permettre de sauver des immeubles » qui autrement seraient convertis en condominiums, dit-il.

Les lobbies de propriétaires déplorent depuis des années que les loyers ne sont pas assez élevés pour qu’ils puissent rénover leurs immeubles. Avec l’augmentation du taux d’inoccupation des dernières années, certains disent même que les logements sociaux leur font concurrence. C’est dans ce contexte qu’ils demandent au gouvernement de financer des PSL plutôt que de construire de nouveaux logements (AccèsLogis).

Or, pour les associations de locataires, c’est pratiquement scandaleux. « C’est comme si on récompensait les propriétaires qui ont été négligents dans l’entretien de leur immeuble », dit Maxime Roy-Allard, du Regroupement des associations de locataires (RCALQ). « Nous, on préfère l’aide à la pierre à l’aide à la personne. »

À l’heure actuelle, le gouvernement loge aux deux enseignes. En 2015, il a annoncé le financement de 5800 PSL sur cinq ans tout en réduisant le nombre de logements sociaux construits. Or, dans le dernier budget, le rythme de construction du passé a repris avec la promesse d’investir dans 3000 nouveaux logements sociaux.