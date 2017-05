Le DPCP demande une enquête criminelle sur les allégations d’Yves Francoeur

La directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Annick Murphy, prend une mesure exceptionnelle afin de démêler les allégations faites par le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM), Yves Francoeur, jeudi dernier.

Elle enjoint officiellement à la sous-ministre de la Sécurité publique, Liette Larrivée, de déclencher une « enquête policière de nature criminelle pour faire la lumière sur [ces] allégations » voulant qu’une enquête de fraude ou trafic d’influence aurait mené au dépôt d’accusations criminelles, n’eût été le fait que le dossier concernait deux élus libéraux, dont un siégerait toujours à l’Assemblée nationale.

Allégations de M. Yves Francoeur : la DPCP demande la tenue d’une enquête

Mme Murphy invoque ainsi l’article 20 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui lui permet de « signaler » au plus haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique « les situations qui, à son avis, nécessitent l’institution d’une enquête policière ».

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a accueilli positivement la demande express de Mme Murphy que soit menée une enquête policière afin de confirmer ou d’infirmer les « allégations graves » faites par M. Francoeur. Cette enquête contribuera à coup sûr à renforcer la confiance du public à l’égard de cette institution, estime-t-elle. « La DPCP ne peut pas laisser les choses en plan. La DPCP ne peut pas ne pas pousser davantage son investigation de l’affaire », a-t-elle affirmé lors d’une mêlée de presse mardi.

La députée péquiste Véronique Hivon s’est réjouie de voir la DPCP poser pour la première fois en cinq jours un « geste fort » afin d’« aller au fond des choses ».



La DPCP fait « un pas dans la bonne direction », a ajouté le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault. « Là, elle prend les grands moyens, elle dit : "Je demande aux policiers de venir enquêter chez nous." Enfin, c’est une bonne nouvelle. […] Elle est pas mal plus proactive que [la] ministre de la Justice », a-t-il lancé.



M. Legault est revenu à la charge mardi avant-midi avec sa proposition de soumettre les futurs candidats retenus par le gouvernement pour les postes de directeur général de la Sûreté du Québec, de commissaire à l’UPAC et de DPCP à un vote des deux tiers des députés de l’Assemblée nationale. « Je demande à Philippe Couillard, en toute bonne foi, pour être capable de rétablir la confiance de la population envers nos institutions, de rompre une fois pour toutes avec le système libéral », a-t-il affirmé en début de journée.

« Tout au dossier pour procéder » ?

Le président de la FPPM, Yves Francoeur, a soutenu au micro de Paul Arcand que des procureurs aux poursuites criminelles et pénales se sont vus empêchés de porter des accusations criminelles contre deux députés du Parti libéral du Québec, qui auraient accepté de procéder à des « modifications législatives en retour de contributions [de promoteurs immobiliers liés à la mafia italienne] au [PLQ] ». « Si c’est n’importe qui d’autre qui avait été impliqué, il y aurait eu des accusations. […] On a de la filature. On a de l’écoute électronique. Il y a tout au dossier pour procéder », avait-il laissé tomber sur les ondes du 98,5 FM il y a cinq jours.

Ses révélations ont créé une onde de choc sur la colline parlementaire.

Mme Murphy regrette que M. Francoeur n’ait pas communiqué avec son équipe ou encore celle du commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, depuis sa sortie fracassante. « À ce stade, le DPCP a fait toutes les vérifications possibles avec le peu d’information dont il dispose », précise le porte-parole du DPCP par voie de communiqué.