La ministre Stéphanie Vallée attaque Yves Francoeur

Le gouvernement Couillard a attaqué, lundi, le président du syndicat des policiers de Montréal, Yves Francoeur, qui fait « mal » au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) par son silence, quatre jours après avoir lancé ses allégations éclaboussant des élus libéraux.

C’est la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, qui a mené la charge, en après-midi, en sermonnant les partis d’opposition qui prêtent foi aux affirmations du syndicaliste, en plus d’admettre qu’elle en tremblait de rage.

« Quand on fait tout un émoi en période de questions à la suite d’allégations, je ne suis pas certaine qu’on respecte les institutions démocratiques et la séparation entre l’État et le judiciaire », a dit Mme Vallée en commission parlementaire sur l’étude des crédits de son ministère.

« Ça vient me chercher. La semaine dernière, j’ai répondu à la question de la collègue de Montarville [la députée caquiste Nathalie Roy]. On m’a dit :“Stéphanie, tu tremblais”. Je tremblais de rage. »

Allégations

Rappelons que M. Francoeur, qui est président de la Fraternité des policiers de Montréal, a soutenu jeudi dernier que deux députés libéraux, dont un qui siège toujours, ont échappé à une enquête criminelle en 2012.

Ils auraient fait l’objet d’une écoute électronique dans une enquête pour fraude et trafic d’influences, mais il n’y a pas eu de procédures judiciaires parce que le dossier a été bloqué en haut lieu, selon ce que suggère M. Francoeur.

La Directrice des poursuites criminelles et pénales, Annick Murphy, a affirmé n’avoir aucun dossier de ce genre et l’a invité la semaine dernière à prendre contact avec ses équipes, mais M. Francoeur a plutôt indiqué qu’il allait contacter l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Appel à la discussion

Flanquée de Me Murphy, Stéphanie Vallée a dit qu’il faut éviter de politiser le travail du DPCP. Elle a pressé le chef syndical à contacter les procureurs, qui n’ont toujours pas reçu « un son de cloche » de sa part, quatre jours après lui avoir lancé un appel à la collaboration. La ministre a défendu Me Murphy et blâmé les partis d’oppositions.

« Si d’aventure ce que M. Francoeur allègue est fondé, qu’il fasse état des faits le plus rapidement possible, parce que le mal qu’il fait à l’institution est grave et ceux et celles qui boivent ses paroles font aussi mal à l’institution », a-t-elle dit.

La ministre a admis que ces allégations sont « graves », mais soutenu qu’il ne faut pas tenter « d’insinuer quelque chose » si cela ne s’est pas produit. Elle a soulevé des doutes sur les intentions réelles de M. Francoeur.

« Nous, comme parlementaires, il faut faire extrêmement attention avant de prendre pour du “cash” des allégations lancées dans la sphère publique. Il peut y avoir des motivations derrière toutes ces manoeuvres », a-t-elle dit.

La sortie de M. Francoeur coïncidait avec le dépôt jeudi par le gouvernement d’un projet de loi forçant les policiers à porter leur uniforme. Un grand nombre d’agents portent actuellement des treillis pour protester notamment contre la réforme de leur régime de retraite.

«Sans fondement»

La partie gouvernementale à la commission parlementaire a aussi attaqué vigoureusement Yves Francoeur. Le député d’Ungava, Jean Boucher, a affirmé que ces allégations étaient « totalement sans fondement » et ne demeurent que des « spéculations », des « suppositions ».

La porte-parole péquiste en matière de justice, Véronique Hivon, a pour sa part demandé à Annick Murphy de fouiller dans le registre des avis d’écoute électronique consignés en 2012 pour trouver les noms des élus libéraux concernés. Me Murphy a toutefois écarté cette possibilité, qui équivaut selon elle à un « travail de moine », « à aller à la pêche ».

« Ça serait une chose possible à faire, a-t-elle dit. Je ne veux pas m’engager à ça. Ce à quoi je m’engage, c’est répondre à une situation bien concrète qu’on pourrait me présenter. »