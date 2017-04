Le PQ constate un rajeunissement de ses membres

Le Parti québécois fait état d’un rajeunissement de son organisation depuis six mois, soulignant une hausse de 31 % de ses membres de moins de 40 ans.Selon les dernières données du parti, il y avait au mois d’avril 16 683 jeunes sur près de 100 000 membres, ce qui représente environ 16 % de toutes les adhésions. Dans 35 circonscriptions, la majorité des membres du PQ ont moins de 40 ans.En décembre 2016, le PQ comptait 12 680 jeunes parmi ses membres, ce qui équivalait à 14 % de l’ensemble des adhérents.En avril, le PQ a aussi recensé 40 présidents de circonscription jeunes. Quant aux membres de l’exécutif, le PQ en a dénombré 37,5% qui ont moins de 40 ans.Les données ont été obtenues par La Presse canadienne en prévision de la publication, dimanche, du rapport final des consultations menées par le conseiller spécial du chef Jean-François Lisée, Paul St-Pierre-Plamondon.M. St-Pierre-Plamondon, qui se décrivait lui-même avant comme un « orphelin politique », a fait le tour du Québec dans le cadre de la tournée « Osez repenser le PQ ». Dans son rapport préliminaire, il s’était montré très sévère à l’égard de son parti d’adoption, le comparant à un « club social » et affirmant qu’il était devenu « trop institutionnel, figé et conservateur ».L’été dernier, la Coalition avenir Québec (CAQ) disait que les jeunes de 18 à 30 ans formaient environ 15 % de l’ensemble de ses adhérents. Chez Québec solidaire, l’été dernier, les 18 à 35 ans représentaient 35 % des membres. Le Parti libéral du Québec n’avait pas voulu dévoiler ces données à l’époque.Joints par La Presse canadienne pour mettre à jour ces données, les trois partis n’avaient pas encore répondu au moment d’écrire ces lignes.